Королевский шеф-повар поделился рецептом любимого десерта Елизаветы II

Прославленный шеф, который родился в Великобритании, а сейчас живет в Техасе, поделился с пользователями YouTube рецептом этого блюда, которое придется по вкусу всем любителям сладкого и десертов. Чтобы приготовить мусс, для начала надо растопить 170 г горького шоколада. Затем нужно взять 5 яиц и отделить желтки от белков. В отдельную миску налейте пару ложек кипятка и растворите в нем 1 чайную ложку растворимого кофе и добавьте 2 чайные ложки хорошего виски. Отправьте эту смесь и желтки в растопленный шоколад. Белки взбейте до крутых пиков. То же самое проделайте с 295 мл жирных сливок. Затем выложите и то, и другое в шоколадную смесь и тщательно перемешайте. Готовый мусс выложите в форму и уберите в холодильник на 3 часа. Готовый десерт останется лишь украсить взбитыми сливками и тертым шоколадом. Даррен говорит, что этот десерт во всех смыслах идеален: его легко готовить и можно взять даже на пикник.

Фото: depositphotos

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