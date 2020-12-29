Какой доступный продукт снижает риск сердечного приступа на 46%

Однако, как сообщают специалисты, включение в рацион таких продуктов, как брюссельская, белокочанная, краснокочанная, цветная капуста и брокколи, существенно снижают риск возникновения подобных проблем со здоровьем. Ученые основывают свои выводы на исследовании, в котором приняли участие около 700 человек в возрасте старше 70 лет. Их обследовали, определив степень кальцификации аорты, а затем проследили, как включение данной категории продуктов влияет на их состояние здоровья. Согласно их выводам, у женщин, регулярно употребляющих 45 граммов крестоцветных в сутки, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 46% по сравнению с контрольной группой. Положительный эффект, по мнению специалистов, связан с высоким уровнем в нем пектина, витамина К и пектина.

Фото: depositphotos

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