Какие 3 вредных блюда россияне любят больше всего, рассказала диетолог

Стало известно, какие вредные блюда пользуются особой популярностью у россиян. «Наиболее любимыми из не самых полезных у россиян оказались бургер, картошка фри и чипсы», — сообщает интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на диетолога сервиса «СберЗдоровье» Маргариту Макуху.

Специалист прокомментировала опасность их употребления. Она заявила, что в составе этих продуктов слишком много соли, а полезных веществ совсем нет — это бесполезная пища, которая может принести только удовольствие (и лишние килограммы).

Что касается бургеров, в их составе очень много соли, вредных веществ и трансжиров, которые сконцентрированы в основном в котлетах и соусах, а булки попросту не несут никакой пользы, лишь пустые калории.