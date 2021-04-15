Какие 3 вредных блюда россияне любят больше всего, рассказала диетолог
Стало известно, какие вредные блюда пользуются особой популярностью у россиян. «Наиболее любимыми из не самых полезных у россиян оказались бургер, картошка фри и чипсы», — сообщает интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на диетолога сервиса «СберЗдоровье» Маргариту Макуху.
Специалист прокомментировала опасность их употребления. Она заявила, что в составе этих продуктов слишком много соли, а полезных веществ совсем нет — это бесполезная пища, которая может принести только удовольствие (и лишние килограммы).
Что касается бургеров, в их составе очень много соли, вредных веществ и трансжиров, которые сконцентрированы в основном в котлетах и соусах, а булки попросту не несут никакой пользы, лишь пустые калории.
Макуха объяснила, что условия хранения картошки для фритюра часто нарушаются, поэтому и овощ теряет все свои полезные свойства. А для увеличения срока годности производители дополняют свой продукт различными усилителями вкуса, используют консерванты, которые могут нанести урон вашему здоровью. А любовь к чипсам и вовсе чревата появлением головных болей и снижением зрения.
Относитесь более ответственно к своему здоровью, злоупотребление этими продуктами может привести ко многим недугам, в том числе к ожирению, а впоследствии возможно развитие болезней.
Фото: freepik.com
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