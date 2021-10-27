Какая доступная всем ягода поможет держать холестерин под контролем и продлит молодость

Как оказалось, масло ягод облепихи способно нормализовать уровень холестерина. Оно помогает снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и поддерживать баланс жирных кислот в организме, чем значительно снижает риск развития атеросклероза, сердечных приступов и инсультов.

Также облепиха способна замедлить процесс старения, поскольку сохраняет молодость кожи и препятствует появлению пигментации и морщин. Это возможно благодаря антиоксидантам и нейтрализующим свободным радикалам в составе ягод. Об этом сообщает журнал «Профиль».