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Какая доступная всем ягода поможет держать холестерин под контролем и продлит молодость
С древних времен люди использовали ягоды облепихи в лечебных целях. Сегодня эти плоды употребляются как лакомство, а также для приготовления чая. В связи с этим ученые провели исследования и определили пользу облепихи для организма.
Как оказалось, масло ягод облепихи способно нормализовать уровень холестерина. Оно помогает снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и поддерживать баланс жирных кислот в организме, чем значительно снижает риск развития атеросклероза, сердечных приступов и инсультов.
Также облепиха способна замедлить процесс старения, поскольку сохраняет молодость кожи и препятствует появлению пигментации и морщин. Это возможно благодаря антиоксидантам и нейтрализующим свободным радикалам в составе ягод. Об этом сообщает журнал «Профиль».
Фото: freepik.com