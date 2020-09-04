Заморозить на 10 минут и другие эффективные лайфхаки, как не плакать при нарезании лука

Одни пользователи заявили, что самый простой и действенный способ – просто купить измельчитель. Он может стоить довольно дорого, но оправдывает каждую копейку, вложенную в него, да использовать его можно не только для шинковки лука, но и грибов, томатов и других пордуктов. Другие же предложили перед очисткой и нарезкой отправить луковицу в морозилку на 10 минут либо просто оставить в холодильнике на час. Еще один простой совет: «Постарайся оставлять «попку» на луковице, благодаря этому будет меньше «разрывов» между слоями и меньше едких испарений». «Засуньте спичку или кусочек хлеба между зубами и надкусите», – сказал мужчина. Также среди популярных лайфхаков были: хорошо помыть очищенную луковицу перед шинковкой, надеть очки, чтобы создать физическую преграду между глазами и раздражителем, намочить холодной водой нож и посмотреть на яркий свет перед нарезанием.

Фото: pixabay

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