Как правильно есть «денежные» блины, чтобы обогатить на год вперед всю свою семью

Астролог Алена Никольская рассказала «Пятому каналу» https://www.5-tv.ru/news/334636/kak-pravilno-est-bliny-ctoby-privlec-scaste-idostatok-sovety-astrologa-22e1/ , как правильно есть блины на нынешнюю Масленицу, чтобы получить от этого не только наслаждение, но и другие блага. Никольская уверена, что Масленица – отличный повод, чтобы расположить к своей судьбе звезды. Для этого необходимо соблюдать ряд ритуалов. Чтобы правильно встретить праздник, вам следует уделить особое внимание первому блину. Его нужно раскрошить на тарелке и скормить птичкам. Так, вы приглашаете своих усопших близких разделить с вами трапезу и напоминаете им о своей любви.

Также Алена Никольская утверждает, что важно соблюдать некоторые ритуалы при подаче блинов. Например, 9 марта следует сложить угощение в форме четырехугольника. «Такая форма добавит вам определенности, конкретности и поможет определиться с решением, которое тревожит вас на данный момент, а также поможет преодолеть все ваши сомнения», - считает астролог. 10 марта подавайте блины, завернутые в трубочку с начинкой. Такая подача будет сулить вам счастье, любовь и радость.