Известный шеф-повар рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре без комочков
Никсон, которого многие называют австралийским Гордоном Рамзи, поделился с британским онлайн-порталом Mirror своим оригинальным рецептом известного и любимого многими блюда. Он считает, что вместо сливок или сливочного масла при взбивании надо добавлять картофельные очистки, тогда оно получится «гладким, сливочным и с насыщенным вкусом».
Сначала шеф делает все как обычно: чистит картофель (но очистки выбрасывать не надо), разрезает его на половики и отправляет в воду, чтобы он сварился. Затем он сливает воду через дуршлаг, мнет их при помощи помощи пресс-пюре (дома подойдет и обычная толкушка) до однородности, солит, перчит, добавляет немного сливочного масла и тщательно все перемешивает.
Самое важное начинается позднее: нужно правильно приготовить молоко – и это ноу-хау Роба Никсона. Для этого его надо вылить в кастрюльку и поставить на сильный огонь, а затем замочить в нагревающейся жидкости картофельные очистки. «Это позволит молоку впитать аромат кожицы и сделает вкус пюре более насыщенным», – пояснил шеф-повар. Варить очистки в молоке надо 2-3 минуты. Затем молоко надо снять с огня и процедить через мелкое сито. Остается только добавить его в горячий картофель, хорошенько смешать с картофелем и вуаля! Идеальное пюре без комочков с ярким вкусом готово!
Фото: freepik
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