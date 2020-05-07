Известный шеф-повар рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре без комочков

Никсон, которого многие называют австралийским Гордоном Рамзи, поделился с британским онлайн-порталом Mirror своим оригинальным рецептом известного и любимого многими блюда. Он считает, что вместо сливок или сливочного масла при взбивании надо добавлять картофельные очистки, тогда оно получится «гладким, сливочным и с насыщенным вкусом».

Сначала шеф делает все как обычно: чистит картофель (но очистки выбрасывать не надо), разрезает его на половики и отправляет в воду, чтобы он сварился. Затем он сливает воду через дуршлаг, мнет их при помощи помощи пресс-пюре (дома подойдет и обычная толкушка) до однородности, солит, перчит, добавляет немного сливочного масла и тщательно все перемешивает.