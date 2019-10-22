Из-за рекордно низкого урожая в России начали расти цены на гречку
По сообщениям поставщиков, которых цитирует российское онлайн-издание «Ведомости», речь идет о росте розничных цен на 20-25% (а в некоторых регионах – и до 50%), до 59 рублей за 1 килограмм крупы. В качестве основной причины называется неурожайный 2019 год, который привел к повышению оптовой стоимости сырья.
Причем первый рост цен зафиксирован уже в конце июля, но к зиме стоимость гречневой крупы поднимется в 2 раза, а на гречиху – в 3 раза. По данным на конец октября 2019 года стоимость продукта уже значительно выше аналогичных показателей за тот же период 2018-го или 2017-го, когда килограмм продукта оценивался в розничных сетях в среднем в 21-24 рубля.
Новый урожай крупы продается в магазинах уже по цене от 40 до 59 рублей, и генеральный директор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко называет сложившийся уровень цен на данный продукт «нездорово высоким».
Еще одной причиной повышения цен на гречиху стал ее общий дефицит на рынке, связанный с тем, что в последние 2 года стоимость крупы неуклонно снижалась из-за переизбытка предложения. Сажать эту культуру стало экономически невыгодно, поэтому аграрии просто уменьшили площади посадки этой гречихи. За два года переходящие остатки крупы закончились, а урожай этого года стал минимальным за последние 5 лет. Однако аналитики утверждают, что та цена, которая сформируется на рынке в ближайшее время, хоть и выше той, к которой мы привыкли, все же экономически обоснована, а собранного урожая хватит для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, так что бояться, что любимая крупа исчезнет с прилавков, не стоит.
Фото: vostock-photo
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