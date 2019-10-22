Из-за рекордно низкого урожая в России начали расти цены на гречку

По сообщениям поставщиков, которых цитирует российское онлайн-издание «Ведомости», речь идет о росте розничных цен на 20-25% (а в некоторых регионах – и до 50%), до 59 рублей за 1 килограмм крупы. В качестве основной причины называется неурожайный 2019 год, который привел к повышению оптовой стоимости сырья.

Причем первый рост цен зафиксирован уже в конце июля, но к зиме стоимость гречневой крупы поднимется в 2 раза, а на гречиху – в 3 раза. По данным на конец октября 2019 года стоимость продукта уже значительно выше аналогичных показателей за тот же период 2018-го или 2017-го, когда килограмм продукта оценивался в розничных сетях в среднем в 21-24 рубля.