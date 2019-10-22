passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Из-за рекордно низкого урожая в России начали расти цены на гречку

Причиной резкого повышения стоимости гречневой крупы стало то, что 2019 год оказался самым неурожайным за последние 5 лет.

По сообщениям поставщиков, которых цитирует российское онлайн-издание «Ведомости», речь идет о росте розничных цен на 20-25% (а в некоторых регионах – и до 50%), до 59 рублей за 1 килограмм крупы. В качестве основной причины называется неурожайный 2019 год, который привел к повышению оптовой стоимости сырья.

Причем первый рост цен зафиксирован уже в конце июля, но к зиме стоимость гречневой крупы поднимется в 2 раза, а на гречиху – в 3 раза. По данным на конец октября 2019 года стоимость продукта уже значительно выше аналогичных показателей за тот же период 2018-го или 2017-го, когда килограмм продукта оценивался в розничных сетях в среднем в 21-24 рубля.

Новый урожай крупы продается в магазинах уже по цене от 40 до 59 рублей, и генеральный директор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко называет сложившийся уровень цен на данный продукт «нездорово высоким».

Еще одной причиной повышения цен на гречиху стал ее общий дефицит на рынке, связанный с тем, что в последние 2 года стоимость крупы неуклонно снижалась из-за переизбытка предложения. Сажать эту культуру стало экономически невыгодно, поэтому аграрии просто уменьшили площади посадки этой гречихи. За два года переходящие остатки крупы закончились, а урожай этого года стал минимальным за последние 5 лет. Однако аналитики утверждают, что та цена, которая сформируется на рынке в ближайшее время, хоть и выше той, к которой мы привыкли, все же экономически обоснована, а собранного урожая хватит для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, так что бояться, что любимая крупа исчезнет с прилавков, не стоит.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!