Индекс окрошки: любимое летнее блюдо резко подорожало

Стоимость окрошки из расчета на литр кваса в мае составит в среднем 420 рублей. Виноват во всем рост цен на абсолютно все ингредиенты этого блюда. Больше всего за последний год подорожали огурцы, сметана и, как ни странно звучит, зеленый лук и укроп. Стоимость этих продуктов выросла на 10-12%. Цены на редис и колбасу также «отстали» совсем немного и увеличились на 9%. Кроме того, в состав окрошки входят такие ингредиенты, как яйца, картофель и квас, рост цен на которые составил от 8% до 5%.

Для подсчета индекса стоимости окрошки газета «Известия» использовала классический рецепт этого блюда, по которому на четыре порции большие холодного супа необходимо: 1 литр кваса, 400 г картофеля, 5 яиц, 230 г редиса, 300 г вареной колбасы, 300 г огурцов, 230 г сметаны, по пучку зеленого лука и укропа.

Основными причинами такого резкого подорожания называются рост цен на электроэнергию, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие общехозяйственные расходы, которые неизбежно сказываются на конечной стоимости продуктов.