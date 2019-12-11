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Имбирь, зеленый чай и другие продукты, которые помогут защититься от рака

На сегодняшний день рак считается одним из самых опасных заболеваний, которое может поразить человека. Однако ученые уверены, что эту страшную болезнь можно победить и даже предотвратить, если внести в свой рацион некоторые изменения.

Как передает американское онлайн-издание Food.news, одним из лучших продуктов против рака считается зеленый чай. Он уже давно используется в китайской медицине для борьбы с различными недугами, но не так давно исследователи из Медицинского центра Университета Бэйлора обнаружили, что активный ингредиент эпигаллокатехин-3-галлат, содержащийся в этом напитке, может убивать раковые стволовые клетки, и следовательно, предотвращать химиорезистентность (невосприимчивость к химиотерапии). Этот ингредиент присутствует и в черном чае, но именно в зеленом его больше всего.

Вторым продуктом, который поможет победить рак, является имбирь. Доклинические исследования показывают, что в нем содержится вещество таксол, способное уничтожать раковые клетки, встречающиеся при раке молочной железы, причем справляется с ними почти так же эффективно, как и химиотерапия. Таксол вырабатывается, когда корень имбиря готовится или сушится, его противораковая активность проявляется в концентрации, не токсичной для здоровых клеток. Также, согласно исследованиям, куркумин, главный компонент древней индийской специи куркума, может избирательно воздействовать на раковые клетки, оставляя при этом здоровые стволовые клетки, чтобы они могли участвовать в регенерации тканей. Было доказано, что куркумин эффективен при раке груди, поджелудочной железы, онкологических заболеваниях мозга и кишечника.

Соединения, присутствующие в винограде, также могут убивать раковые клетки, в частности, при онкологических заболеваниях толстой кишки. Среди активных борцов с болезнью такое вещество, как ресвератрол – фитонутриент, содержащийся в кожуре и семенах данного продукта, который способен убивать не только свободные радикалы, но и раковые клетки. Исследователи полагают, что этот фитонутриент может быть в скором времени использоваться в качестве активного вещества лекарств против самых распространенных видов рака.

Эти четыре продукта считаются самыми эффективными для сохранения здоровья и борьбы с таким опасным заболеванием, как онкология. Однако ими список не ограничивается. Среди доступных противораковых продуктов ученые также выделяют чернику, морковь, кофе, грейпфрут, мяту, вишню, лук, черный перец, тимьян, яблоки.

Фото: vostock-photo

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