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Главный ветеринарный врач России предупредил о смертельной опасности молока

Заместитель руководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный врач РФ Николай Власов заявил, что далеко не все молочные продукты безопасны для людей из-за возможного наличия в них вируса лейкоза и антибиотиков.

В интервью «Российской газете» врач допустил, что этот вирус может стать причиной возникновения злокачественных новообразований в груди женщин. «Вирус лейкоза – это онкогенный вирус, – говорит он. – И то, что он размножается в грудной железе у женщин, научно установленный факт».

К сожалению, у коровы лейкемию на ранних стадиях, вызванную вирусом, диагностировать невозможно, но возбудители тем не менее уже попадают в ее молоко. Уничтожить полностью вирус лейкоза не пастеризация не может, именно по этой причине зараженное молоко может попасть на прилавки магазинов. Не убьет возбудителя болезни и кипячение в домашних условиях.

Кроме того, Власов отметил, что, если корове давали антибиотики, они обязательно попадут в ее молоко, а затем – в организм человека, что также может оказать негативное воздействие на его здоровье.

Также биолог рекомендовал воздержаться от кормления покупным молоком маленьких детей, потому что производители часто добавляют в него различные добавки, польза которых не установлена.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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