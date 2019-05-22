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Главный онколог Минздрава России назвал продукты, вызывающие рак

На пресс-конференции, посвященной Дню диагностики меланомы, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн назвал продукты и привычки, которые повышают риск возникновения онкологических заболеваний.

По словам врача, которые приводят «РИА Новости», совершенно точно доказано, что жирная пища и различные пищевые добавки и усилители вкуса, многие из которых используются для приготовления фастфуда, в разы повышают риск развития онкологических заболеваний.

Среди других опасных продуктов специалист выделил красное мясо в слишком больших количествах (лучшее – враг хорошего, как говорится), а также чрезмерное увлечение алкоголем.

Помимо еды есть еще и ряд других канцерогенных факторов, среди которых – малоподвижный образ жизни, ожирение, которое чаще всего является следствием сидячей работы и нелюбви к физическим нагрузкам, алкоголизм и курение. Последняя из перечисленных вредных привычек, кстати, по словам Андрея Карпова, повышает риск развития рака в 30-50 раз, причем не только рака легких.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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