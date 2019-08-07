Food-гороскоп: астролог поведала, что есть на ужин в зависимости от знака зодиака

Так, по мнению астролога, которое цитирует британский онлайн-портал Daily Mail, Овен, как истинный огненный знак зодиака, предпочитает острые блюда с большим количеством специй, например, говядину «Три перца чили» или буррито.

Для Тельца, ценящего стабильность в жизни и еде, важно ее изобилие. Он готов съесть практически любую пищу. Среди его предпочтений – традиционные спагетти болоньезе и классическая пармская ветчина.

Для Близнецов важно разнообразие и размер порций, потому идеальным ужином для них станут аргентинские пирожки с мясом эмпанадас или суши «Нигири».

Раки обожают ужинать дома, но им важна комфортная простая еда, потому курица гриль в качестве основного блюда и шоколадно-ореховая помадка на десерт станут для них идеальным вариантом.

Львы, как истинные короли джунглей по жизни, ожидают и ужина поистине царского, потому крабы – то, что надо (хотя бы в качестве праздничной трапезы, в будние дни можно обойтись морепродуктами попроще). На десерт подойдет мороженое, но только самое лучшее.