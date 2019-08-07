Food-гороскоп: астролог поведала, что есть на ужин в зависимости от знака зодиака

Так, по мнению астролога, которое цитирует британский онлайн-портал Daily Mail, Овен, как истинный огненный знак зодиака, предпочитает острые блюда с большим количеством специй, например, говядину «Три перца чили» или буррито.
Для Тельца, ценящего стабильность в жизни и еде, важно ее изобилие. Он готов съесть практически любую пищу. Среди его предпочтений – традиционные спагетти болоньезе и классическая пармская ветчина.
Для Близнецов важно разнообразие и размер порций, потому идеальным ужином для них станут аргентинские пирожки с мясом эмпанадас или суши «Нигири».
Раки обожают ужинать дома, но им важна комфортная простая еда, потому курица гриль в качестве основного блюда и шоколадно-ореховая помадка на десерт станут для них идеальным вариантом.
Львы, как истинные короли джунглей по жизни, ожидают и ужина поистине царского, потому крабы – то, что надо (хотя бы в качестве праздничной трапезы, в будние дни можно обойтись морепродуктами попроще). На десерт подойдет мороженое, но только самое лучшее.
Дева, как земной знак, естественно, тяготеет к здоровому питанию и мудро подходит в выбору вечернего меню. Это могут быть тефтели из нежирного мяса или рыбы, а в качестве десерта – овощные соки.
Весы известны своей нерешительностью, в том числе и в вопросах еды, но и у них есть свои приоритеты: они предпочитают баланс самых разных вкусов, потому курица с манго или макароны с четырьмя видами сыра станут для них прекрасным вариантом.
Скорпионы – настоящие гурманы и любят тестировать сложные сочетания вкусов и ароматов. Стейк с голубым сыром или салат из брюссельской капусты с чили, пранчетта с бальзамическим соусом и любые другие блюда с претензией на высокую кухню подойдут им в качестве ужина идеально.
Стрельцы любят все этническое и экзотическое, потому для них лучшим блюдом на ужин станет марокканский куриный пирог или жареный рис кимчи по корейскому рецепту.
Практичные Козероги частенько склоняются к надежным и проверенным временем блюдам. Для них нет ничего лучше шницеля с жареным картофелем или любимых роллов.
Водолей всегда впереди всех, он в курсе всех модных веяний и ЗОЖ-тенденций, потому этот знак частенько тяготеет к вегетарианским или веганским ужинам, например, к израильскому фалафелю, хумусу или гаспаччо. Рыбы – натуры страстные, романтичные и утонченные, потому и идеальный ужин для них должен быть соответствующим: утка Паппарделле с малиновым пирожным на десерт, например.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!