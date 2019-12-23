«Это худший продукт для детей»: манную кашу назвали опасной для здоровья

Кроме того, фитиновая кислота усиливает выведение из организма кальция, из-за чего могут развиться остеопороз и кариес (это в дополнение к рахиту). Кроме того, в этом блюде нет абсолютно никаких полезных веществ, кроме клейковины, ведь по сути своей манка – это центральная часть зерна, в которой нет витаминов, минералов и клетчатки. Конечно, каша легко усваивается, потому что прекрасно разваривается, но готовится она на молоке с сахаром, а после в нее добавляется сливочное масло, в итоге получается «самая настоящая калорийная бомба».

Медики подчеркнули, что в советское время ели манную кашу, потому что питание тогда не отличалось разнообразием выбора, но сегодня давать детям и есть самим это блюдо можно только в том случае, если у них наблюдается дефицит веса.

Фото: vostock-photo

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