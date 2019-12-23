passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Это худший продукт для детей»: манную кашу назвали опасной для здоровья

Российский гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Анжелика Шакирова заявила, что один из самых популярных вариантов детского (а порой и взрослого) завтрака – это «настоящая калорийная бомба».

Специалист в эфире телеканала НТВ рассказала, что регулярное употребление в пищу манной каши может помешать усвоению организмом магния, железа и других минеральных веществ из-за того, что в ней содержится фитиновая кислота. «Традиционно дети, которые вскормлены на манной каше, пузатенькие, с тонкими ножками. У них проблема с кальцием, симптомы рахита. Это худший продукт для детей», — сказала гастроэнтеролог.

Кроме того, фитиновая кислота усиливает выведение из организма кальция, из-за чего могут развиться остеопороз и кариес (это в дополнение к рахиту). Кроме того, в этом блюде нет абсолютно никаких полезных веществ, кроме клейковины, ведь по сути своей манка – это центральная часть зерна, в которой нет витаминов, минералов и клетчатки. Конечно, каша легко усваивается, потому что прекрасно разваривается, но готовится она на молоке с сахаром, а после в нее добавляется сливочное масло, в итоге получается «самая настоящая калорийная бомба».

Медики подчеркнули, что в советское время ели манную кашу, потому что питание тогда не отличалось разнообразием выбора, но сегодня давать детям и есть самим это блюдо можно только в том случае, если у них наблюдается дефицит веса.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!