Эндокринолог рассказала россиянам, почему нельзя грызть семечки каждый день

Однако у семечек есть и полезные свойства, но только если употреблять их в сыром виде: в них содержатся клетчатка, витамины группы А, В, Е и необходимый для сердца и нервной системы магний. Но главное не злоупотреблять и в день позволять себе не более 30 граммов. А вот жареные семечки уже не обладают столь внушительным списком полезных свойств: после термической обработки в них накапливается канцероген.