Эндокринолог рассказала россиянам, почему нельзя грызть семечки каждый день
О вреде семечек и их влиянии на ЖКТ рассказала «РИА Новости» эндокринолог Татьяна Бочарова.
По словам врача, мнение о том, что семечки могут вызвать аппендицит, не более чем распространенное заблуждение. Живот и правда может разболеться после употребления семян подсолнуха, но не по причине аппендицита. Скорее всего, это произойдет из-за общей жирности продукта: «В подсолнечных семечках высоко содержание жиров — более 50 граммов на 100 граммов продукта — и если у вас язва, гастрит, а вы регулярно щелкаете семечки, можно спровоцировать эти заболевания», — пояснила Бочарова.
Однако у семечек есть и полезные свойства, но только если употреблять их в сыром виде: в них содержатся клетчатка, витамины группы А, В, Е и необходимый для сердца и нервной системы магний. Но главное не злоупотреблять и в день позволять себе не более 30 граммов. А вот жареные семечки уже не обладают столь внушительным списком полезных свойств: после термической обработки в них накапливается канцероген.
Фото: freepik.com
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