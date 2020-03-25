Знаменитый шеф Джейми Оливер поделился с хозяйками экспресс-методом приготовления макарон

Но только приготовлением макарон Джейми не ограничился, он показал, как сделать к ним простой соус, для которого необходимы лишь консервированные помидоры или томатная паста, чеснок и специи. Зрители высоко оценили новую программу и предложенный поваром рецепт. «Я довольно уверенный и находчивый повар, но думаю, что «Продолжай готовить» окажется очень полезной многим. Молодец, Джейми!», «Смотрю программу и хочу отметить, это блестяще! Джейми, продолжай в том же духе, рецепты великолепны», «Смотрел, как Джейми делает тальятелле и думал, продолжай! Это очень находчиво и творчески», – написали они о первом 30-минутном выпуске. Оливер, в свою очередь, обещал людям, что поделится простым рецептом домашнего хлеба, который тоже периодически трудно найти в магазинах. «Приготовление полезных и питательных блюд для себя и близких никогда не было более важным, чем сейчас», – отметил он.

Фото: Instagram

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