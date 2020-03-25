Знаменитый шеф Джейми Оливер поделился с хозяйками экспресс-методом приготовления макарон
Фото: Instagram
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, Джейми Оливер во время своего нового кулинарного шоу «Продолжай готовить», в котором он делится простыми рецептами вкусной и полезной еды, которую можно приготовить на карантине из продуктов, которые есть в ваших кладовках и кухонных шкафчиках. По словам шеф-повара, в магазинах уже наблюдается дефицит готовой пасты, которую скупили, чтобы пополнить запасы на период самоизоляции, однако нет ничего проще, чем приготовить ее самостоятельно – для этого нужна только мука, вода, яичный желток и буквально 2 минуты свободного времени (пропорции: 140 г муки высшего сорта, 1 желток, 3-4 ст. л. воды, соль по вкусу).
Но только приготовлением макарон Джейми не ограничился, он показал, как сделать к ним простой соус, для которого необходимы лишь консервированные помидоры или томатная паста, чеснок и специи. Зрители высоко оценили новую программу и предложенный поваром рецепт. «Я довольно уверенный и находчивый повар, но думаю, что «Продолжай готовить» окажется очень полезной многим. Молодец, Джейми!», «Смотрю программу и хочу отметить, это блестяще! Джейми, продолжай в том же духе, рецепты великолепны», «Смотрел, как Джейми делает тальятелле и думал, продолжай! Это очень находчиво и творчески», – написали они о первом 30-минутном выпуске. Оливер, в свою очередь, обещал людям, что поделится простым рецептом домашнего хлеба, который тоже периодически трудно найти в магазинах. «Приготовление полезных и питательных блюд для себя и близких никогда не было более важным, чем сейчас», – отметил он.
Фото: Instagram
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