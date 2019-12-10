Двухлетняя девочка съела веганский бургер и едва не умерла

Когда состояние ребенка стабилизировалось, специалист обратила внимание на то, что обезумевшие от горя родители продолжали упорно утверждать, что их дочка не ела орехов. Доктор сделала девочке анализ на аллергены, в результате которого выяснилось, что виновником произошедшего с Либби стал гороховый протеин – концентрированная смесь растительного белка, получаемая из желтого гороха. Родители девочки никогда прежде не слышали о подобном ингредиенте. Однако позднее они выяснили, что белок, полученный из бобовых культур, находит все большее применение в готовых продуктах: его могут содержать протеиновые коктейли, закуски и снеки для восстановления мышц после тренировки. В последнее время его все чаще добавляют в еду для веганов в качестве заменителя мяса – из него делают фарш для веганских бургеров и колбас. Но оказалось, что при аллергии на арахис и другие орехи гороховый протеин может вызвать похожую, потенциально смертельно опасную реакцию организма, только основная проблема заключается в том, что производители веганской еды не всегда указывают наличие подобной смеси в составе своей продукции.

Фото: vostock-photo

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