Доктор Мясников рассказал, как справиться с пищевой зависимостью

Однако избавиться от пищевой зависимости вполне возможно, если найти способ соблюдать равновесие. Для начала, по его мнению, стоит исключить из рациона откровенно вредные продукты типа жареного, фастфуда, колбас, копченостей и ограничить количество сладкого и выпечки. По словам Мясникова, он сам полностью отказался от хлеба и позволяет его себе лишь раз в месяц. В то же время он предложил устроить себе небольшой эксперимент: перестать полностью употреблять соль в течение месяца. «Через месяц вам будет горько и невкусно есть ту же селедку под шубой. Мы можем менять восприятие пищи. Мы позволяем еде взять над нами верх. Мы позволяем создать привычку, которая убивает желание в том числе. Вы же потом не чувствуете вкус пищи», — отметил Мясников.

Не стоит прибегать к радикальным мерам, можно есть все, кроме откровенно вредного, но небольшими порциями – так вы будете получать удовольствие от еды и начнете формировать правильные пищевые привычки и вести здоровый образ жизни.

Фото: freepik

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