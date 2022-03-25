Для россиян стала доступна доставка продуктов по рецептам из Интернета

Данная функция доступна пользователям базы рецептов «Еда.ру». Для предоставления услуги потребуется зайти на сайт, выбрать блюдо, а затем оформить доставку продуктов. Причем список продуктов в необходимом количестве появится в корзине сразу после нажатия кнопки «Заказать доставку в СберМаркете». Затем надо указать адрес, выбрать ближайший магазин, подключенный к сервису, а также при необходимости скорректировать заказ и оплатить его уже в приложении «СберМаркета», которое откроется автоматически.

На сегодняшний день к работе сервиса подключились METRO, «Ашан» и «Магнит». Ожидается, что вскоре приобрести продукты станет возможно еще в 8 сетевых супермаркетах.

«Заказ ингредиентов прямо на страницах рецептов «Еды.ру» — безусловное удобство для наших читателей. Это экономит время, облегчает покупку необходимых товаров и, соответственно, улучшает жизнь. Партнерство со СберМаркетом открывает пользователям большой выбор магазинов, из которых осуществляется доставка необходимых продуктов, и, соответственно, широкий ассортимент товаров по разным ценам», — сообщил руководитель проектов «Афиша-Рестораны» и «Еда.ру» Михаил Шенштейн.

В свою очередь, директор по бренду «СберМаркета» Тамила Агамова отметила, что планируется и дальнейшее развитие этого направления, чтобы упростить жизнь пользователей.