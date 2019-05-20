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Диетологи рассказали о 5 самых полезных продуктах на Земле

Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали о том, какие продукты на Земле самые полезные. В список вошли 5 вполне доступных продуктов, которые способствуют долголетию, сохранению здоровья и правильной работе организма.

Лидером рейтинга, по сообщению российского онлайн-издания OANews, стал лимон. Он мощнейший антиоксидант, который способен бороться с воспалениями, уменьшать уровень холестерина в крови, а также помогает сохранить эластичность связок.

Почетное второе место досталось капусте брокколи, в которой содержится огромное количество белка, витаминов А, К и С.

На третьем – черный шоколад с высоким содержанием какао-бобов. В топ он попал благодаря свой способности улучшать настроение и регулировать уровень артериального давления.

На четвертое место попал картофель, который так любят ругать сторонники похудения и разнообразных несбалансированных систем питания. В рейтинге этот продукт оказался благодаря высокому содержанию в нем пищевых волокон и сложных углеводов.

Замыкает топ-5 самых полезных продуктов лосось, который содержит Омега-3 полиненасыщенные кислоты, необходимые для сохранения молодости и красоты кожи, волос и ногтей. Кроме того, регулярное употребление этой прекрасной рыбы способствует профилактике развития болезни Альцгеймера и других болезней, которые могут поражать организм с возрастом.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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