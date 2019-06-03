Диетологи назвали новые правила питания, которым должна следовать каждая женщина

Семь лучших диетологов-нутрицитологов поделились с британским изданием Daily Mail золотыми правилами здорового питания.

Врач-диетолог Меган Росси заявила, что ни в коем случае нельзя исключать из рациона сложные углеводы, как бы модно это сейчас не было, так как, согласно последним исследованиям, это может привести к заболеваниям кишечника. Также в неделю необходимо съедать не менее 30 разных продуктов растительного происхождения – это лучший способ наладить работу желудочно-кишечного тракта.

Эксперт по правильному питанию Джеклин Колдуэлл-Коллинз советует начинать есть овощи и фрукты уже на завтрак – это гораздо менее распространенный вариант, нежели сладкие хлопья, но явно более полезный, потому стоит обратить внимание на смузи, свежевыжатый сок из овощей и фруктов. Второй ее совет – обязательно включить в рацион ферментированные продукты: квашеную капусту, кефир, кимчи, чайный гриб – они содержат полезные бактерии, клетчатку и пробиотики, облегчающие усвоение питательных веществ организмом.

Диетолог Амелия Фрир, в числе клиентов которой Виктория Бэкхем и Джеймс Корден, рекомендует не злоупотреблять фруктами, чтобы свести к минимуму скачки сахара в крови, и не покупать обезжиренные и диетические продукты, так как из их состава исключены ключевые «жирные» компоненты, которые для сохранения привычного вкуса заменены стабилизаторами, эмульгаторами, подсластителями.

Нутрицитолог Генриетта Нортон уверена, что нельзя покупать дешевые бады и витамины, так как они изготавливаются из синтетических химических соединений и плохо усваиваются организмом. Но даже качественные добавки к пище специалист советует принимать только под контролем специалиста, так как профицит витаминов и микроэлементов может быть не менее опасен, чем их дефицит.

Диетолог Джейн Кларк уверена, что не стоит покупать пищу с низким содержанием жира. Жир не вреден для человека, а полезен, так как позволяет организму усваивать жирорастворимые витамины и помогает насытиться. Главное – выбирать не фастфуд, а полезные жиры, содержащиеся в авокадо, оливковом масле, жирной рыбе, орехах. Таким образом, можно снизить риск возникновения деменции, болезней сердца и рака. Второй совет от диетолога – пить кофе: последние исследования доказывают, что этот напиток снижает риск развития воспалительных процессов и слабоумия.

Советник по питанию Ди Бретон-Патель рекомендует избегать рафинированного растительного масла, так как его структура меняется под воздействием высокой температуры, выделяются альдегиды, способные спровоцировать развитие рака и болезней сердца. Это не относится к оливковому, кокосовому и топленому маслам, а также готовить еду дома, только так вы будете знать, что именно вы едите.