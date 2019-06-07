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Диетологи назвали 7 продуктов, которые мешают вам похудеть

Специалисты заявляют, что исключение этих продуктов может способствовать скорейшему избавлению от лишнего веса.

Возглавляют список продуктов, тормозящих процесс похудения, соки, в том числе и свежевыжатые. Диетологи рассказали британскому онлайн-изданию The Sun, что сами по себе фрукты полезны, но выдавливая из них сок, вы выбрасываете всю полезную клетчатку и оставляете только сахар. А в покупных напитках его еще больше.

На втором месте, по словам специалистов, мороженое – оно жирное и сладкое, а сочетание этих двух компонентов в одном продукте сравни наркотику, от которого сложно отказаться, но оставив его в рационе в качестве лакомства, можете забыть о плоском животе.

Замыкают топ-3 антирейтинга чипсы, которые являются источником трансжиров, да еще и вдобавок к этому часто бывают сильно солеными. Всем желающим похудеть диетологи рекомендуют в качестве перекуса горсть орехов.

Переработанное мясо, о вреде которого говорят абсолютно везде, располагается на четвертом месте. В нем, как и в чипсах, содержатся трансжиры, соль и консерванты, которые вредны не только для талии, но и для здоровья в целом.

Еще один продукт, о котором стоит позабыть, – мюсли. Это несбалансированный продукт: в них много углеводов и сахара, зато совсем нет белка, клетчатки и жиров. Такой завтрак может подарить краткосрочный всплеск энергии, а затем к быстрому возникновению чувства голода.

На шестом месте – кофе латте. По словам диетологов, дело даже не в кофе, а в молоке. Не все страдают от непереносимости лактозы, но в любом случае она сложно усваивается организмом, что ведет к дисбактериозу в кишечнике и образованию жировых отложений в области талии.

И последний продукт, мешающий похудению, – это алкоголь, в котором нет никакой питательной ценности, зато полно пустых калорий, которые выливаются в жировые отложения.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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