Диетологи наконец-то определились, какая еда приводит к ожирению

В научном эксперименте, результаты которого опубликованы в журнале Cell Metabolism, приняли участие 10 здоровых мужчин и 10 женщин, средний возраст которых составил чуть больше 30 лет.

Одна половина испытуемых в течение двух недель сидела на диете, основу которой составляли обработанные блюда быстрого приготовления: сухие завтраки, маффины, пицца, хот-доги, молоко с добавлением клетчатки, разного рода сладости, чипсы. Другая, наоборот, придерживалась рациона, в котором преобладали свежие фрукты, греческий йогурт, орехи, овощи, каши, диетическое мясо. Важно отметить, что оба рациона были примерно одинаковы по пищевой ценности, содержанию белков, жиров и углеводов, натрия и пищевых волокон, только в первом случае большая часть продуктов была из категории «пустых калорий». По словам ученых, приемов пищи во время эксперимента было три, а также перекусы в соответствии с выбранной диетой, порции не ограничивались по размеру – участники могли есть столько, сколько захотят.

Результаты эксперимента оказались поразительными: каждый из добровольцев, питавшийся обработанной пищей, ежедневно наедал на 500 ккал больше и поправился за 2 недели на килограмм. Также у всех участников был отмечен заметный рост жировых отложений.

Причин такого переедания, по словам диетологов, несколько: переработанные продукты мягкие по текстуре, потому испытуемые ели их гораздо быстрее, и мозг просто не успевал вовремя послать сигнал о насыщении. Кроме того, вкус такой еды гораздо более яркий, потому остановиться было сложнее. И последний фактор, повлиявший на рост калорийности, заключался в том, что в пище быстрого приготовления меньше белка, потому люди подсознательно добирали его количеством съеденного.

Удивительно было и то, что испытуемые, сидевшие на пицце и хот-догах, тратили много энергии (больше, чем участники второй группы), но этого явно было недостаточно, чтобы компенсировать лишние калории.