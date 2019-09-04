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Диетические газированные напитки могут стать причиной преждевременной смерти

В ходе масштабного исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения, выяснилось, что газировка, в том числе и диетическая, увеличивает риск ранней смерти.

В исследовании, результаты которого цитирует британское издание Daily Mail со ссылкой на Международное агентство по изучению рака (входит в состав ВОЗ), приняли участие более 450 000 взрослых жителей. Большинство из них –70% – женщины из 10 европейских стран, в том числе и из Соединенного Королевства. Оно длилось 8 лет – с 1992 по 2000 год, все участники эксперимента не страдали серьезными заболеваниями вроде рака, диабета или проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ученые проанализировали полученные от добровольцев данные и пришли к выводу, что ежедневное употребление газированных напитков всех разновидностей увеличивает риск ранней смерти. Максимальному риску подвержены любители напитков, содержащих вовсе не сахар, как можно было бы подумать, а искусственные подсластители.

В самом начале исследования ученые провели анкетирование, в котором выяснили у людей уровень их физической активности, особенности рациона, наличие или отсутствие вредных привычек, в том числе они получили информацию и о том, что они пьют в течение дня.

За 8 лет наблюдения за «подопытными» специалисты зафиксировали, что 9,3% из тех, кто выпивал меньше 1 стакана газировки в месяц, умерли, а из тех, кто выпивал два и более стаканов в день – скончались еще 11,5%.

Эксперты пришли к выводу, что с учетом таких факторов, как индекс массы тела, физическая активность, курение, риск преждевременной смерти среди тех, кто выпивает 2 стакана газировки в день, выше на 17%, чем среди тех, кто не имеет подобной привычки. Подобные результаты справедливы относительно и мужчин, и женщин.

Кроме того, любители диетической газировки чаще страдали от проблем с кровообращением, чем те, кто пил просто сладкие напитки. При этом и у тех, и у других повышен риск не только смерти, но и развития болезни Паркинсона.

Однако ученые отмечают, что им пока неизвестно, почему сахарозаменители оказывают такое воздействие на здоровье, потому необходимо дальнейшее изучение вопроса.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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