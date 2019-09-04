Диетические газированные напитки могут стать причиной преждевременной смерти

В исследовании, результаты которого цитирует британское издание Daily Mail со ссылкой на Международное агентство по изучению рака (входит в состав ВОЗ), приняли участие более 450 000 взрослых жителей. Большинство из них –70% – женщины из 10 европейских стран, в том числе и из Соединенного Королевства. Оно длилось 8 лет – с 1992 по 2000 год, все участники эксперимента не страдали серьезными заболеваниями вроде рака, диабета или проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ученые проанализировали полученные от добровольцев данные и пришли к выводу, что ежедневное употребление газированных напитков всех разновидностей увеличивает риск ранней смерти. Максимальному риску подвержены любители напитков, содержащих вовсе не сахар, как можно было бы подумать, а искусственные подсластители.

В самом начале исследования ученые провели анкетирование, в котором выяснили у людей уровень их физической активности, особенности рациона, наличие или отсутствие вредных привычек, в том числе они получили информацию и о том, что они пьют в течение дня.