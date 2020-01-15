Деликатесы из пробирки: ученые из Казани научились выращивать искусственную осетрину и конину

Ожидается, что первый фарш из искусственного мяса появятся уже через 3 года, а кусковые варианты – спустя 5 лет. По мнению эксперта, продукт может оказаться интересным не только для любителей здорового образа жизни, но и для тех, кто отказывается от мяса по этическим соображениям. «Мы берем образцы клеток, не убивая животных. Потом материал размножается для налаживания биотехнологического производства. Помимо этого, в лаборатории проще контролировать экологичность продукта. Если животные пасутся на поляне еще не факт, что они питаются экологически чистой травой. Она может впитать выхлопные газы с дороги, выбросы предприятий или пестициды с гербицидами. В лаборатории такие факторы можно исключить», – поясняет Альберт Ризванов.

По вкусовым характеристикам культивируемое мясо не будет уступать натуральному, однако, по словам эксперта, на первоначальном этапе оно будет стоить значительно дороже, но есть и хорошая новость: позднее его цена станет вполне доступной для массового покупателя.

Фото: vostock-photo

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