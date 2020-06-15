Чем может быть опасен для здоровья любимый россиянами салат из огурцов и помидоров
Как сообщила онлайн-порталу ngs55.ru Игорь Мормиль, преподаватель Уральского института фитнеса, огурцы и помидоры в одном блюде лучше не смешивать – в лучшем случае оно получится бесполезным, в худшем – может принести вред здоровью. Дело в том, что эти продукты по-разному усваиваются организмом, из-за чего один из них переваривается, а другой начинает бродить в желудочно-кишечном тракте, а этот процесс, в свою очередь, может спровоцировать метеоризм, плохо сказаться на состоянии микрофлоры ЖКТ. Кроме того, сочетание этих овощей в одном блюде препятствует усвоению организмом витамина С, которого много в томатах. Это происходит потому, что в огурцах содержится аскорбиназа, расщепляющая этот ценнейший витамин.
«Из-за этого брожения салат из огурцов и помидоров может показаться тяжелым, в кишечнике появятся газы. Заодно такой процесс снизит микрофлору. Другой важный момент: огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. Когда они смешиваются, образуются соли, а это может привести к заболеваниям почек и печени», – пояснил Игорь Морвиль. Кроме того, эксперт отметил, что салат из огурцов и помидоров – в целом не слишком опасное блюдо, если им не злоупотреблять, время от времени есть его вполне можно, однако на регулярной основе эти овощи лучше есть по отдельности.
Фото: freepik
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