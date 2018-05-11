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Ультракомпактная мясорубка M785 от BORK: тихо, стильно, мощно

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Мало кому хочется захламлять ценное кухонное пространство громоздкой техникой. Это отлично понимают в компании BORK и представляют мясорубку M785, в которой соединены бескомпромиссная мощь, низкий уровень шума и продуманная конструкция.

Долгожданная новинка разработана совместно с ведущими инженерами Швейцарии. Она заняла ключевую позицию в уже получившей известность инновационной коллекции премиальной бытовой техники Platinum от BORK. Мясорубка M785 – это истинные вневременные ценности, воплощенные в изящном силуэте и серьезном характере, внимании к деталям и высочайшем качестве.

Разнообразие решеток для фарша вдохновит на приготовление новых мясных блюд, достойных внимания самого требовательного гурмана, будь то нежнейший паштет или домашние котлеты для бургеров из рубленого мяса. Система M785, состоящая из ножа-приката, основного ножа и решетки, позволяет получать фарш высочайшего качества буквально в одно касание.

Расширенный набор решеток для фарша

Максимальный комфорт в использовании обеспечивает запатентованная система крепления EASY LOCK, благодаря которой можно собирать и разбирать мясорубку одним движением, а также интеллектуальный автореверс, который срабатывает автоматически и защищает двигатель от поломки. При этом мясорубка M785 потребляет минимум электроэнергии и работает практически бесшумно.

Все преимущества модели M785 перевернут ваши представления о мясорубках.

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