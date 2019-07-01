Борьба за натурпродукт: в России изменились правила продажи молока

В соответствии с новым постановлением, как сообщает «РИА Новости», любая молочная и молокосодержащая продукция без заменителей молочного жира должна размещаться в торговых залах таким образом, чтобы она была визуально более заметна покупателям. Кроме того, на ценниках должна быть проставлена маркировка, оповещающая о наличии или отсутствии в составе продукции растительных жиров, в том числе и пресловутого пальмового масла и его аналогов ¬– «СЗМЖ» и «БЗМЖ», а также вывешены информационные таблички, разъясняющие значение данных аббревиатур.

Кроме того, с 1 июля станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую молочную продукцию за исключением некоторых молокопродуктов. Данное нововведение было принято в связи со значительным ростом количества фальсифицированной продукции на рынке.