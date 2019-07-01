logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Борьба за натурпродукт: в России изменились правила продажи молока

С 1 июля молоко и молочная продукция должны продаваться по новым правилам, основная цель введения которых – помочь покупателям выбрать более качественный товар. За соблюдением предписаний правительства будет строго следить Роскачество, уже пообещавшее проведение проверок в магазинах.

В соответствии с новым постановлением, как сообщает «РИА Новости», любая молочная и молокосодержащая продукция без заменителей молочного жира должна размещаться в торговых залах таким образом, чтобы она была визуально более заметна покупателям. Кроме того, на ценниках должна быть проставлена маркировка, оповещающая о наличии или отсутствии в составе продукции растительных жиров, в том числе и пресловутого пальмового масла и его аналогов ¬– «СЗМЖ» и «БЗМЖ», а также вывешены информационные таблички, разъясняющие значение данных аббревиатур.

Кроме того, с 1 июля станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую молочную продукцию за исключением некоторых молокопродуктов. Данное нововведение было принято в связи со значительным ростом количества фальсифицированной продукции на рынке.

Стоит отметить, что новые правила были приняты российским правительством еще в конце января 2019 года, но не были достоянием широкой общественности до тех пор, пока не вступили в силу 1 июля. Для торговых сетей же нововведения не стали неожиданностью, они были предупреждены заранее и заявляют, что успели подготовиться к ним.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...