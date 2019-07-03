Барбекю загрязняет воздух так же сильно, как автомобильная поездка на расстояние 150 км

Как сообщает британский онлайн-таблоид The Sun, согласно анализу экспертов, результаты которого были представлены на Летней научной выставке Королевского общества, при жарке 100 г говядины на барбекю в воздух выбрасывается количество парниковых газов, эквивалентное поездке машине на расстояние на 37 километров. Соответственно, безобидное приготовление мясных котлет для бургеров для семьи из четырех человек обернется таким же количеством выброса в воздух СО2, как и путешествие на автомобиле на 150 километров, только произойдет это за гораздо меньший промежуток времени.

Эксперты рекомендуют тщательнее обдумывать свое меню, прежде чем разжигать барбекю. Они утверждают, что, просто переключившись с гамбургеров мясом и сыром на курицу, семьи смогут почти вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. А полный отказ от мяса, по словам ученых, может уменьшить вредное воздействие аж на две трети.