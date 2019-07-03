Барбекю загрязняет воздух так же сильно, как автомобильная поездка на расстояние 150 км

Как сообщает британский онлайн-таблоид The Sun, согласно анализу экспертов, результаты которого были представлены на Летней научной выставке Королевского общества, при жарке 100 г говядины на барбекю в воздух выбрасывается количество парниковых газов, эквивалентное поездке машине на расстояние на 37 километров. Соответственно, безобидное приготовление мясных котлет для бургеров для семьи из четырех человек обернется таким же количеством выброса в воздух СО2, как и путешествие на автомобиле на 150 километров, только произойдет это за гораздо меньший промежуток времени.
Эксперты рекомендуют тщательнее обдумывать свое меню, прежде чем разжигать барбекю. Они утверждают, что, просто переключившись с гамбургеров мясом и сыром на курицу, семьи смогут почти вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. А полный отказ от мяса, по словам ученых, может уменьшить вредное воздействие аж на две трети.
Один из ведущих специалистов в проблемах загрязнения окружающей среды Сара Брайдл заявляет, что более 20% всех выбросов парниковых газов приходится именно на продукты питания, с началом сезона барбекю ситуация только ухудшается. Но эксперт уверена, что «небольшие изменения в рационе питания, например, замена говядины на курицу или вегетарианскую альтернативу, газированного напитка на водопроводную воду, бутерброда с сыром на тост с арахисовым маслом, а жареного завтрака на кашу, позволят даже обычным людям внести свой вклад в дело защиты окружающей среды».
Любопытен и другой вывод ученых: следом за мясом для барбекю в списке продуктов, опасных для экологии, идут клубника, сливки и пиво – выбросы СО2 происходят при производстве/выращивании этих продуктов.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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