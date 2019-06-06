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Молодая женщина поделилась простыми лайфхаками, как приготовить блюда на неделю и не разориться

Кэти Лолас, молодая учительница из Сиднея, Австралия, известная в Instagram тем, что может приготовить отличный обед практически из ничего, рассказала о своих кулинарных лайфхаках, которые помогают ей питаться вкусно, здорово и при этом недорого.

«Королева по приготовлению еды», как девушку называют в соцсети Instagram, сообщила британскому изданию Daily Mail, что секреты ее кулинарной философии просты.

Во-первых, Кэти считает, что свое еженедельное меню нужно планировать с учетом акций и распродаж в супермаркетах и выбирать рецепты для приготовления на неделю с учетом сезонных продуктов, которые как правило, представлены в изобилии, а потому стоят гораздо дешевле – это позволит существенно сэкономить бюджет. Также при составлении меню стоит отдавать предпочтение на блюдам, которые можно с легкостью заморозить.

Во-вторых, учительница рекомендует сделать дома запасы продуктов, которые точно не испортятся, причем покупать их надо не в дорогих элитных супермаркетах – те, что продаются в обычных магазинах ничуть не хуже по качеству и пищевой ценности, а стоят в разы дешевле. «Запасы в кладовой – это всегда очень хорошо, потому что тогда вы можете легко и быстро приготовить полезную еду дома, а не думать, что вам надо идти за ингредиентами для блюда в магазин и что проще в таком случае купить уже что-то готовое», – объясняет она. – «Хумус, запеканки, супы легко можно приготовить из продуктов-долгожителей, и это сэкономит вам действительно много денег».

Третий лайфхак от мисс Лолас заключается в том, чтобы не покупать готовые закуски: «Мы обычно не осознаем, сколько тратим на них, потому часто пребываем в заблуждении, что эти суммы – небольшие. Вместо дорогих магазинных вариантов, которые не всегда полезны, готовьте домашние – яйца вкрутую, морковь, хумус и даже попкорн».

Еду Кэти, как правило, готовит сразу на неделю, тратя на это 1,5-2 часа в воскресенье утром, и при заполнении контейнеров с пищей на неделю следит за тем, чтобы она соответствовала простой формуле: 50% цветных овоще, 25% нежирного белка и 25% углеводов с низким гликемическим индексом. «Я готовлю пять завтраков и от четырех до пяти обедов в неделю. Если мне хочется разнообразия, я обычно пью утренний чай на работе, а в пятницу беру что-то отличное от моего традиционного меню на обед», – признается она. Стоимость ее недельного меню обычно не превышает 25-40 долларов, включая мясо, овощи и фрукты, что для Австралии ничтожно мало.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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