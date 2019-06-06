Молодая женщина поделилась простыми лайфхаками, как приготовить блюда на неделю и не разориться

Во-вторых, учительница рекомендует сделать дома запасы продуктов, которые точно не испортятся, причем покупать их надо не в дорогих элитных супермаркетах – те, что продаются в обычных магазинах ничуть не хуже по качеству и пищевой ценности, а стоят в разы дешевле. «Запасы в кладовой – это всегда очень хорошо, потому что тогда вы можете легко и быстро приготовить полезную еду дома, а не думать, что вам надо идти за ингредиентами для блюда в магазин и что проще в таком случае купить уже что-то готовое», – объясняет она. – «Хумус, запеканки, супы легко можно приготовить из продуктов-долгожителей, и это сэкономит вам действительно много денег».

Третий лайфхак от мисс Лолас заключается в том, чтобы не покупать готовые закуски: «Мы обычно не осознаем, сколько тратим на них, потому часто пребываем в заблуждении, что эти суммы – небольшие. Вместо дорогих магазинных вариантов, которые не всегда полезны, готовьте домашние – яйца вкрутую, морковь, хумус и даже попкорн».