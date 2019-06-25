222-килограммовая женщина распланировала свои похороны, но не перестала есть вредную еду

Из-за лишнего веса у Элис большие проблемы со здоровьем. Дошло до того, что она даже составила завещание и спланировала собственные похороны. «Я не могу взвеситься, потому что весы не рассчитаны на такое. Мое тело не может делать то, что должно в моем возрасте ¬– бегать с детьми, наслаждаться прогулками, но даже такие простые вещи, как ходьба, подъем по лестнице, невероятно тяжелы для меня и моих суставов... Я не хочу быть такого размера, но все зависит только от того, какие изменения я внесу в свою жизнь, потому что пока мне приходится постоянно готовиться к тому, что я умру. Я боюсь за свое будущее, но все же надеюсь, что доживу до 40 лет», – говорит женщина.