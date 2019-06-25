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222-килограммовая женщина распланировала свои похороны, но не перестала есть вредную еду

Англичанка Элис Янг не может справиться с пищевой зависимостью, из-за чего ее вес достиг опасной для жизни отметки.

Как сообщает онлайн-издание The Sun, 34-летняя жительница Великобритании рассказала свою историю в документальном фильме Eating Ourself to Death. По ее признанию, она страдала от лишнего веса с самого детства. Тогда же стала развиваться ее патологическая любовь к вредной еде, на которую она спускала все свои карманные деньги. В результате к 34 годам ее вес достиг 222 килограммов, врачи диагностировали ей патологическое ожирение. Но даже угроза жизни не заставила женщину отказаться от чипсов, молочных коктейлей, сыра и шоколада. В день Элис съедает 4000 ккал – вдвое больше рекомендованной для женщины ее возраста нормы, причем половина из них приходится на тайные ночные перекусы. «Я заключена в тюрьму, которую сама построила благодаря еде. У меня двое детей и я стараюсь привить им любовь к здоровому питанию. Вечером я могу съесть вместе с ними курицу с овощами, – признается она. – Но как только они ложатся спать, я набрасываюсь на оставшуюся еду и вредные перекусы. В фастфуде я ищу утешение и успокоение».

Фото: кадр из трейлера фильма Eating Ourself to Death, Alice Young

Из-за лишнего веса у Элис большие проблемы со здоровьем. Дошло до того, что она даже составила завещание и спланировала собственные похороны. «Я не могу взвеситься, потому что весы не рассчитаны на такое. Мое тело не может делать то, что должно в моем возрасте ¬– бегать с детьми, наслаждаться прогулками, но даже такие простые вещи, как ходьба, подъем по лестнице, невероятно тяжелы для меня и моих суставов... Я не хочу быть такого размера, но все зависит только от того, какие изменения я внесу в свою жизнь, потому что пока мне приходится постоянно готовиться к тому, что я умру. Я боюсь за свое будущее, но все же надеюсь, что доживу до 40 лет», – говорит женщина.

Фото: кадр из трейлера фильма Eating Ourself to Death, Alice Young

По настоянию партнера и отца ее детей Марка Франкиша Элис все же обратилась за помощью к врачам и выводы специалистов повергли ее в шок: «В какой-то момент я полностью сдалась и решила, что моя судьба просто умереть. Но теперь я осознала, что подвергаю опасности не только свою жизнь, но и жизнь своих детей – мне эта мысль раньше никогда не приходила в голову», – заключила она.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/fotolia, кадры из трейлера фильма Eating Ourself to Death, Alice Young

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