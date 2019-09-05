17-летний подросток питался исключительно фастфудом и лишился зрения и слуха

Как передает британское издание Daily Mail со ссылкой на историю болезни подростка, опубликованную в Annals of Internal Medicine, мальчик, имя которого не раскрывается, страдал от расстройства избирательного питания. Из-за заболевания ребенок в 7-летнем возрасте наотрез отказался от употребления в пищу овощей и фруктов, мотивируя это тем, что ему не нравится их вкус и текстура.

В результате его рацион свелся исключительно из пачки чипсов, картофеля фри, купленного в ближайшем ресторане быстрого питания и иногда бургера с котлетой или ветчиной.

Когда мальчику исполнилось 14 лет, он начал постоянно жаловаться родителям и учителям на усталость, упадок сил и плохое самочувствие. Через пару лет подросток и вовсе ослеп и практически лишился слуха. К сожалению, родные мальчика отвели его к врачу, только когда тот ослеп. Доктора взяли у него анализы и обнаружили серьезный дефицит витаминов и микроэлементов, в частности, витамина В12 и меди, ему назначили курс лечения, прием пищевых добавок и рекомендовали родителям сменить сыну диету. Состояние юноши удалось стабилизировать, однако печальная новость заключается в том, что зрительный и слуховой нервы повреждены безвозвратно, потому видеть и нормально слышать он уже не будет.