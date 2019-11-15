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12-летняя девочка ежедневно съедает 3 кг лапши в день, чтобы набрать вес и спасти брата

Девочка-подросток Чжан Синьсинь из китайской провинции Хэнань каждый день совершает героический поступок, заставляя себя съедать 3 килограмма лапши ради спасения жизни больного младшего брата.

Об этом акте сестринской любви сообщает онлайн-портал AsiaOne. Дело в том, что ее брату Чжан Хайчжэню 2 года назад, в 2017 году, был поставлен страшный диагноз: у него нашли редкое генетическое заболевание Альберс-Шенберга, также известное как мраморная болезнь. Развитие недуга приводит к уплотнению всех костей тела, а затем к их ломкости с тенденцией к патологическим переломам и недостаточности костномозгового кроветворения.

Чтобы ухаживать за сыном, родители вынуждены были оставить работу, и за два года они оказались на грани нищеты. Не помогало даже то, что отец детей на полставки трудится недалеко от больницы, чтобы получить хоть немного денег, а его дочь каждый день встает в 5 утра и поднимается на 3 километра в гору, чтобы набрать лесных орехов и затем продать их.

Болезнь мальчика поддается излечению, но для этого необходим пересадка костного мозга. Как только Чжан Синьсинь узнала об этом, сразу попросила докторов проверить ее на совместимость, чтобы стать донором. Выяснилось, что она подходит, однако 12-летняя малышка ростом 160 см весит всего 40 килограммов, а донором может стать только человек, весящий минимум 50 килограммов. И для того, чтобы набрать необходимые 10 кило, Чжан Синьсинь ежедневно заставляет себя съедать три большие миски лапши в день, в которой помимо макаронных изделий содержатся вода, соль и несколько кусочков овощей.

Вес девочки неуклонно растет и практически приблизился к заветной отметке, ее брат тоже скоро будет готов к пересадке, потому главный вопрос сейчас заключается в деньгах: чтобы помочь больному ребенку, семье необходимо 430 тысяч юаней (около 4 миллионов рублей по текущему курсу), однако такую большую сумму пока собрать не удалось.

Фото: vostock-photo

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