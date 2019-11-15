12-летняя девочка ежедневно съедает 3 кг лапши в день, чтобы набрать вес и спасти брата

Об этом акте сестринской любви сообщает онлайн-портал AsiaOne. Дело в том, что ее брату Чжан Хайчжэню 2 года назад, в 2017 году, был поставлен страшный диагноз: у него нашли редкое генетическое заболевание Альберс-Шенберга, также известное как мраморная болезнь. Развитие недуга приводит к уплотнению всех костей тела, а затем к их ломкости с тенденцией к патологическим переломам и недостаточности костномозгового кроветворения.

Чтобы ухаживать за сыном, родители вынуждены были оставить работу, и за два года они оказались на грани нищеты. Не помогало даже то, что отец детей на полставки трудится недалеко от больницы, чтобы получить хоть немного денег, а его дочь каждый день встает в 5 утра и поднимается на 3 километра в гору, чтобы набрать лесных орехов и затем продать их.