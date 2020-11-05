Звезды избавляются от филлеров в губах, уменьшают грудь и массово делятся результатами в Сети

Оливия Этвуд и Крисси Тейген также в этом году избавились от грудных имплантов. Каждая из них ходила с большим бюстом около 10 лет, но обе знаменитости поняли, что пора оставить это в прошлом. Тейген объясняла, что в свое время ей хотелось быть более желанной, потому она и решилась на операцию, но сейчас она стала увереннее в себе и ей надоело, что большинство дизайнерских нарядов на ней не сходится. Я чувствую себя хорошо, так что не беспокойтесь обо мне. У меня все еще есть грудь, только теперь она полностью состоит из жира», — подписала она свое фото, размещенное после восстановления после маммопластики. Уже довольно давно отказалась от большой груди и Виктория Бекхэм.

В свою очередь, актриса Николь Кидман уверяет, что отказалась от ботокса, хотя раньше очень любила его, за что ее неоднократно упрекали. По ее словам, погоня за молодостью стала мешать ее карьере, так как она не могла правильно работать лицом, чтобы выражать эмоции на камеру. Эксперты уверяли, что у нее также слишком много наполнителя в губах и щеках. Теперь она уверяет, что здоровый образ жизни и солнцезащитный крем помогают ей оставаться молодой. Ее примеру также последовала Эми Чайлдс, сообщившая, что отказалась от всех видов бьюти-инъекций.

Фото: Instagram

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