Звезды избавляются от филлеров в губах, уменьшают грудь и массово делятся результатами в Сети
Фото: Instagram
Как отметил онлайн-портал The Sun, началось все с 21-летней звезды реалити «Остров любви» Молли-Мэй Хейг, которая призналась, что пожалела о том по достижении совершеннолетия поспешила увеличить губы. Она дождалась, когда наполнители растворятся, вывела их остатки и, наконец, поделилась своим новым – естественным – обликом с многочисленными подписчиками в социальной сети Instagram. «Каждый раз, когда я включаю фронтальную камеру, говорю себе: «Черт возьми! Мне снова 15 лет! Мои губы стали вдвое меньше», – отметила Молли-Мэй, и фолловеры поддержали ее, сойдясь во мнении, что так ей действительно лучше. И она не единственная знаменитость, в последние годы взявшая курс на естественность. Также в последние годы избавились от филлеров Крисси Тейген, Оливия Этвуд и Кайли Дженнер. Последняя и вовсе прославилась своими пухлыми губами и заработала на помадах целое состояние. «Я избавилась от всех филлеров, – заявила она своим поклонникам. – С подросткового возраста я была не уверена в размере своих губ, потому втайне, чтобы не разочаровывать поклонников и родителей, сделала контурную пластику. Но теперь это в прошлом».
Оливия Этвуд и Крисси Тейген также в этом году избавились от грудных имплантов. Каждая из них ходила с большим бюстом около 10 лет, но обе знаменитости поняли, что пора оставить это в прошлом. Тейген объясняла, что в свое время ей хотелось быть более желанной, потому она и решилась на операцию, но сейчас она стала увереннее в себе и ей надоело, что большинство дизайнерских нарядов на ней не сходится. Я чувствую себя хорошо, так что не беспокойтесь обо мне. У меня все еще есть грудь, только теперь она полностью состоит из жира», — подписала она свое фото, размещенное после восстановления после маммопластики. Уже довольно давно отказалась от большой груди и Виктория Бекхэм.
В свою очередь, актриса Николь Кидман уверяет, что отказалась от ботокса, хотя раньше очень любила его, за что ее неоднократно упрекали. По ее словам, погоня за молодостью стала мешать ее карьере, так как она не могла правильно работать лицом, чтобы выражать эмоции на камеру. Эксперты уверяли, что у нее также слишком много наполнителя в губах и щеках. Теперь она уверяет, что здоровый образ жизни и солнцезащитный крем помогают ей оставаться молодой. Ее примеру также последовала Эми Чайлдс, сообщившая, что отказалась от всех видов бьюти-инъекций.
Фото: Instagram
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