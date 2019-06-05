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Звездный визажист рассказала, как добиться идеального сияния кожи с помощью всего одного трюка

Знаменитый визажист Шарлотт Тилбери, работавшая с голливудскими звездами первой величины, включая Сальму Хайек, Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс, рассказала, как выбрать правильный хайлайтер и добиться идеального сияния кожи.

46-летняя гуру красоты объявила, что секрет идеального сияния кожи заключается в правильно подобранном оттенке хайлайтера, который будет подходить к тону кожи. Шарлотт пояснила: «Бронзовые, глубокие золотые и оттенки розового золота великолепно смотрятся на коже темных оттенков, для очень светлой лучше выбирать средства с перламутровым финишем или оттенка шампанского, а обладательницам среднего тона кожи лучше всего подойдет золотисто-персиковый хайлайтер».

Также визажист раскрыла британскому изданию Daily Mail свое секретное ноу-хау, которое она использует для создания идеального «пудрового» сияния кожи: перед тем, как нанести на кожу хайлайтер, она смачивает кончик кисти в воде, чтобы превратить средство в жидкий шиммер. «Изначально гладкая кремообразная формула скользит по коже, – добавляет она, – но при этом застывает, как пудра, и прекрасно отражает свет».

Но и это еще не все: по словам Тилбери, для получения достойного результата важно не только знать, как наносить средство, но и куда. Сама визажист поясняет: «Для идеального, по-настоящему яркого сияния я всегда наношу средство на скулы, лук купидона, внутренние уголки глаз, область декольте, на руки и даже на ноги. Хороший хайлайтер может мгновенно преобразить даже очень тусклую кожу».

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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