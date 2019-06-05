Звездный визажист рассказала, как добиться идеального сияния кожи с помощью всего одного трюка

Но и это еще не все: по словам Тилбери, для получения достойного результата важно не только знать, как наносить средство, но и куда. Сама визажист поясняет: «Для идеального, по-настоящему яркого сияния я всегда наношу средство на скулы, лук купидона, внутренние уголки глаз, область декольте, на руки и даже на ноги. Хороший хайлайтер может мгновенно преобразить даже очень тусклую кожу».