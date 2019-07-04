Звездный тренер показала честное фото «до и после» и рассказала, как ей удалось похудеть вдвое

Знаменитость разместила впечатляющую фотографию на своей страничке в социальной сети Instagram и написала под ней откровенную историю своего похудения, которой заинтересовалось ежедневное британское издание Daily Mail.
Тедди вспомнила, как расплакалась, когда во время осмотра врач попросил ее взвеситься и сообщил, что при росте 172 см она весит больше 95 килограммов – и это очень много. Снимок представляет собой коллаж, где слева она изображена в период жизни, когда сидела на экстремальных диетах, теряла вес и снова набирала его, а справа – она же на пороге 38-летия и 4 годами приверженности здоровому образу жизни за спиной. «Раньше я боролась. Боролась с заботой о себе и своем теле, когда речь шла о моем здоровье и красоте, ¬– призналась знаменитость. – Теперь я понимаю, что здоровый образ жизни – это не диета, а стиль жизни. Я так счастлива, что меня окружают люди, которые помогли мне измениться и продолжают делать все, чтобы я чувствовала себя лучше. Это бесценно и лучший подарок, который я могла бы просить».
Тедди действительно прошла долгий путь, сбросив больше 40 килограммов, результатом которого стало стройное и подтянутое тело. Сегодня она разработала свою собственную программу питания и тренировок, которая предоставляет индивидуальную поддержку людям, которые тоже хотят измениться.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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