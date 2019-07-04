Звездный тренер показала честное фото «до и после» и рассказала, как ей удалось похудеть вдвое

Тедди действительно прошла долгий путь, сбросив больше 40 килограммов, результатом которого стало стройное и подтянутое тело. Сегодня она разработала свою собственную программу питания и тренировок, которая предоставляет индивидуальную поддержку людям, которые тоже хотят измениться.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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