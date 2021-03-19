Звездный стилист рассказала, как повторить культовые образы Ким и Хлои Кардашьян

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, знаменитый парикмахер и визажист поделилась советами, которые помогут скопировать мейк и прическу теледив. Джесс Пекораро обратила внимание, что у Хлои — длинные гладкие волосы, которые, скорее всего, наращены, потому если у вас нет таких локонов, можете последовать ее примеру или прикупить шиньон. Также звезда всегда в макияже подчеркивает скулы, так что сделайте скульптурирование. «Для правильного контуринга большое значение имеет кисть. Выбирайте мягкую скошенную», — пояснила визажист, добавив, что средство надо нанести и на крылья носа, чтобы сделать его изящнее, и на виски. Палитра теней, которую предпочитает Хлои, мягкая, нюдовая, акцент на глаза она делает при помощи накладных ресниц.