Звездный стилист рассказала, как повторить культовые образы Ким и Хлои Кардашьян
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, знаменитый парикмахер и визажист поделилась советами, которые помогут скопировать мейк и прическу теледив. Джесс Пекораро обратила внимание, что у Хлои — длинные гладкие волосы, которые, скорее всего, наращены, потому если у вас нет таких локонов, можете последовать ее примеру или прикупить шиньон. Также звезда всегда в макияже подчеркивает скулы, так что сделайте скульптурирование. «Для правильного контуринга большое значение имеет кисть. Выбирайте мягкую скошенную», — пояснила визажист, добавив, что средство надо нанести и на крылья носа, чтобы сделать его изящнее, и на виски. Палитра теней, которую предпочитает Хлои, мягкая, нюдовая, акцент на глаза она делает при помощи накладных ресниц.
Ким Кардашьян, в свою очередь, очень часто прибегает к влажной укладке. «Чтобы добиться подобного эффекта, будто вы только что вышли из душа, нужно использовать комбинацию масел и уходовых средств, чтобы локоны выглядели по-настоящему гламурно», — пояснила Джесс. В макияже Ким никогда не обходится без тщательнейшего контуринга. Она наносит консилер по всей Т-зоне и под глазами, чтобы высветлить их, и скульптором затеняет скулы, височную область, нос.
Фото: globallook
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