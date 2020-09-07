Звездный стилист раскрыл секрет, как быстро сделать утром идеальную укладку
Как сообщил звездный австралийский парикмахер Алекс Фукс онлайн-порталу The Sun, секрет идеальных кудрей зависит от того, что вы делаете перед сном. По его словам, нанесение сухого шампуня на волосы вечером, позволит вам получить идеальную укладу утром. Он рекомендует распылить средство с расстояния 30 сантиметров на не очень свежую шевелюру и оставить его на ночь, чтобы впитались излишки кожного сала, и закрутить их в пучок. Наутро, как утверждает эксперт, волосы будут чистыми и текстурированными, что сэкономит вам кучу времени.
Поклонники красоты были удивлены простотой и гениальностью этого бьютихака. В Twitter они написали: «Не могу поверить, но это работает!» «Никогда не наносила сухой шампунь на ночь, обычно делала это утром, и результат был не всегда удачный», «Я не знаю, как жила раньше без этого приема», «Это изменило мою жизнь раз и навсегда». Солидарна с коллегой и американский эксперт Кристин Эсс, объяснившая, что одна из самых больших ошибок в использовании сухого шампуня – подождать всего пару секунд после распыления, а затем начать массировать корни. «Если ваши волосы очень жирные, за короткое время средство просто не сработает. Лучше нанесите его на ночь, перед тем как лечь в постель, тогда излишки сала гарантированно исчезнут, пока вы спите. И тогда у вас будет идеальная шевелюра утром. Просто не торопитесь», – пояснила она.
Фото: depositphotos
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