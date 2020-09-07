Звездный стилист раскрыл секрет, как быстро сделать утром идеальную укладку

Поклонники красоты были удивлены простотой и гениальностью этого бьютихака. В Twitter они написали: «Не могу поверить, но это работает!» «Никогда не наносила сухой шампунь на ночь, обычно делала это утром, и результат был не всегда удачный», «Я не знаю, как жила раньше без этого приема», «Это изменило мою жизнь раз и навсегда». Солидарна с коллегой и американский эксперт Кристин Эсс, объяснившая, что одна из самых больших ошибок в использовании сухого шампуня – подождать всего пару секунд после распыления, а затем начать массировать корни. «Если ваши волосы очень жирные, за короткое время средство просто не сработает. Лучше нанесите его на ночь, перед тем как лечь в постель, тогда излишки сала гарантированно исчезнут, пока вы спите. И тогда у вас будет идеальная шевелюра утром. Просто не торопитесь», – пояснила она.

Фото: depositphotos

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