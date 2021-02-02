Звездный стилист поделилась секретом, как самостоятельно постричь модную челку

Следующий шаг – отделить пряди, которые планируется отрезать от основной длины и собрать ее в хвост, чтобы ненароком под ножницы не попало что-то лишнее. Начните стричь с середины лба и постепенно продвигайтесь к краям, чтобы сделать челку симметричной. Важный нюанс – срез стоит делать не перпендикулярно росту волос, а параллельно. Держите ножницы максимально вертикально прядям и не забывайте о том, чтобы они были острыми.

Фото: depositphotos

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