Звездный стилист поделилась секретом, как самостоятельно постричь модную челку
Как сообщил стилист онлайн-изданию Daily Mail, в идеале, хорошо бы первый раз постричь челку в салоне, чтобы потом просто поддерживать форму, если не хочется ходить к мастеру регулярно или нет такой возможности. Главное условие успеха, если вы решились на самостоятельный эксперимент – чистые волосы, которые необходимо высушить феном и уложить привычным способом. Смит заявил, что стричь челку по мокрым локонам в домашних условиях не стоит, так как это непрофессионал легко может прогадать с длиной челки.
Следующий шаг – отделить пряди, которые планируется отрезать от основной длины и собрать ее в хвост, чтобы ненароком под ножницы не попало что-то лишнее. Начните стричь с середины лба и постепенно продвигайтесь к краям, чтобы сделать челку симметричной. Важный нюанс – срез стоит делать не перпендикулярно росту волос, а параллельно. Держите ножницы максимально вертикально прядям и не забывайте о том, чтобы они были острыми.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!