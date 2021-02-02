passion.ru

Звездный стилист поделилась секретом, как самостоятельно постричь модную челку

Знаменитый мастер по волосам Том Смит, среди клиентов которого множество звездных клиентов, поделился простыми правилами, соблюдение которых поможет обзавестись самой модной челкой сезона без похода в парикмахерскую.

Как сообщил стилист онлайн-изданию Daily Mail, в идеале, хорошо бы первый раз постричь челку в салоне, чтобы потом просто поддерживать форму, если не хочется ходить к мастеру регулярно или нет такой возможности. Главное условие успеха, если вы решились на самостоятельный эксперимент – чистые волосы, которые необходимо высушить феном и уложить привычным способом. Смит заявил, что стричь челку по мокрым локонам в домашних условиях не стоит, так как это непрофессионал легко может прогадать с длиной челки.

Следующий шаг – отделить пряди, которые планируется отрезать от основной длины и собрать ее в хвост, чтобы ненароком под ножницы не попало что-то лишнее. Начните стричь с середины лба и постепенно продвигайтесь к краям, чтобы сделать челку симметричной. Важный нюанс – срез стоит делать не перпендикулярно росту волос, а параллельно. Держите ножницы максимально вертикально прядям и не забывайте о том, чтобы они были острыми.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!