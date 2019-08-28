Звездный стилист назвал 4 модные прически осени и рассказал, как их повторить дома

Узел – это третий вариант модной укладки этой осени Волосы, завязанные в узел, – остромодная прическа наступающего сезона, ее несомненный плюс – простота повторения в домашних условиях. Как сделать: сухие волосы выпрямите утюжком. Частым гребнем расчешите волосы и соберите их на затылке. Разделите хвост на две неодинаковые части. Возьмите большую часть и сделайте из нее петлю, закрепив конец на макушке невидимкой. Оставшиеся волосы скрутите в жгут и оберните вокруг резинки и петли, как будто это лента, и закрепите невидимкой.

Четвертая укладка – косы а-ля дреды. Косы сами по себе – отличная прическа, но этой осенью будет модна их модифицированная версия. Как сделать: расческой разделите волосы пополам от уха к уху. Нижнюю часть закрепите резинкой или заколкой, чтобы не мешали. Верхнюю разделите на 5 одинаковых частей и заплетите из каждой косу от лба до затылка в технике «колосок». После этого развяжите нижнюю часть волос. Соберите нижние волосы и концы кос в хвост и сформируйте пучок. Закрепите его с помощью невидимок и сбрызните лаком для волос с блестками.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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