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Звездный стилист назвал 4 модные прически осени и рассказал, как их повторить дома

Лето почти закончилось, потому пришло время оставить позади небрежные косы и пляжные кудри. Знамениты парикмахер Эндрю Хосе и его команда поделились 4 укладками, которые будут в тренде этой осенью и рассказали, как их сделать дома без особых усилий.

Первая укладка – небрежные волны Беспорядочные волны, по словам стилиста, которые приводит британский портал The Sun, придадут образу легкости, при этом волосы будут выглядеть объемными. Как сделать: высушите волосы и завейте щипцами. Для этого маленькие пряди накрутите на щипцы и удерживайте в течение 5 секунд. Сбрызните лаком от корней до кончиков. Затем начешите отдельные пряди, встряхните волосы, а затем откиньте их назад, чтобы создать эффект небрежности.

Вторая укладка – низкий гладкий хвост Элегантная и утонченная прическа отлично смотрится в сочетании с металлическими аксессуарами для волос. Как сделать: при помощи гребня сделайте боковой пробор. Выпрямите сухие волосы и соберите их на затылке, закрепив невидимой резинкой для волос. После этого добавьте металлический аксессуар для волос, например, заколку. Затем выдавите небольшое количество текстурирующего геля на ладонь и пальцами, как расческой, распределите его по конскому хвосту, чтобы получить гладкий и опрятный вид.

Узел – это третий вариант модной укладки этой осени Волосы, завязанные в узел, – остромодная прическа наступающего сезона, ее несомненный плюс – простота повторения в домашних условиях. Как сделать: сухие волосы выпрямите утюжком. Частым гребнем расчешите волосы и соберите их на затылке. Разделите хвост на две неодинаковые части. Возьмите большую часть и сделайте из нее петлю, закрепив конец на макушке невидимкой. Оставшиеся волосы скрутите в жгут и оберните вокруг резинки и петли, как будто это лента, и закрепите невидимкой.

Четвертая укладка – косы а-ля дреды. Косы сами по себе – отличная прическа, но этой осенью будет модна их модифицированная версия. Как сделать: расческой разделите волосы пополам от уха к уху. Нижнюю часть закрепите резинкой или заколкой, чтобы не мешали. Верхнюю разделите на 5 одинаковых частей и заплетите из каждой косу от лба до затылка в технике «колосок». После этого развяжите нижнюю часть волос. Соберите нижние волосы и концы кос в хвост и сформируйте пучок. Закрепите его с помощью невидимок и сбрызните лаком для волос с блестками.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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