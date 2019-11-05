Звездный бьюти-тренд: знаменитости собирают волосы в высокий пучок ради подтяжки лица
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Как передает британский таблоид The Sun, тренд становится все более популярным не только у селебритис, но и у обычных людей. Основное правило тех, кто решил заменить ботокс на прическу с лифтинг-эффектом, – чем выше пучок, тем меньше морщин. По мнению сторонников нового бьюти-тренда, сильно натянутые и туго собранные на макушке волосы могут избавить от заломов на коже и вернуть чертам лица былую четкость.
В качестве примера многие приводят в пример Селин Дион, которая в свои 51 год регулярно бросает вызов своему возрасту, а компанию в стане вечно молодых ей составляет любительница пучков Дженнифер Лопес. Часто к этому способу укладки прибегают Виктория Бэкхем, Ким Кардашьян и Николь Шерзингер.
Любовью к такому пучку давно прославилась Кейт Мосс, в честь которой прическу прозвали «кройдонской подтяжкой лица». Кстати, высокий пучок предпочитают и молодые знаменитости, среди них и сестры Хадид, и звезда «Острова любви» Мегана Бартон Хансон, и Молли-Мэй Хейг, звезда сериал «Эйфория» Зендая. Однако стилисты утверждают, что звезды выбирают пучок не ради лифтинг-эффекта, а потому что эта прическа уже много лет не теряет своей актуальности. Правда, специалисты признают, что утверждение, что высоко собранные волосы визуально подтягивают кожу лица, не лишена рационального звена: «Чтобы волосы были как можно более гладкими, вам действительно нужно плотно причесать волосы назад и закрепить их банджи. Это подтянет кожу на лице назад, заставит его выглядеть более подтянутым». Насколько этот способ помогает стать моложе, не очень понятно, но то, что зрительно вытянуть лицо и сделать его более худым с его помощью можно, это точно.
Фото: Instagram
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