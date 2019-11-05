Звездный бьюти-тренд: знаменитости собирают волосы в высокий пучок ради подтяжки лица

Как передает британский таблоид The Sun, тренд становится все более популярным не только у селебритис, но и у обычных людей. Основное правило тех, кто решил заменить ботокс на прическу с лифтинг-эффектом, – чем выше пучок, тем меньше морщин. По мнению сторонников нового бьюти-тренда, сильно натянутые и туго собранные на макушке волосы могут избавить от заломов на коже и вернуть чертам лица былую четкость.

В качестве примера многие приводят в пример Селин Дион, которая в свои 51 год регулярно бросает вызов своему возрасту, а компанию в стане вечно молодых ей составляет любительница пучков Дженнифер Лопес. Часто к этому способу укладки прибегают Виктория Бэкхем, Ким Кардашьян и Николь Шерзингер.