Звездная визажистка поделилась 10 советами, которые помогут краситься как профи

Второй совет — никогда не забывать пользоваться кремом для глаз, так как он разгладит мелкие мимические морщинки и поможет консилеру не провалиться в них. Третья рекомендация — не торопиться с нанесением тональной основы. Дайте уходовой косметике — кремам и сывороткам — полностью впитаться. Четвертая — наносите основу небольшой по диаметру кистью или острым носиком спонжа, так как это поможет снизить расход средства и позволит нанести его максимально ровно.

Пятый совет — начинайте наносить тональный крем с центра лица и постепенно растягивайте его на периферию — это позволит сделать покрытие тонким и естественным, а не похожим на застывшую маску. Особое внимание уделите покраснениям. Их же замажьте консилером. Тщательно растушевывайте тональный крем по линии роста волос. И не забывайте нанести его на уши, шею и ключицы — это сделает образ законченным, так как эти части тела не будут выделяться по цвету.

Седьмой совет — чтобы уложить брови в качестве геля используйте прозрачный клей для ресниц. Восьмой — не наносите румяна, хайлайтеры и другие продукты сразу на лицо, предварительно протестируйте их интенсивность на тыльной стороне ладони. Девятая рекомендация — чтобы избежать слипания нижних ресниц, используйте плоскую кисть, а не щеточку из тубы. И последний лайфхак — используйте пудру и тени соответствующего оттенка, чтобы сделать линию волос более густой и затонировать свой бледный скальп.