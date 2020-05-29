Звезда телешоу придумала неожиданный способ всегда выглядеть молодо

По этой причине модель решила сделать их перманентной частью своего образа. В своих сториз она показала, как проходил процесс в режиме реального времени. Чтобы вытатуровать веснушки, мастеру потребовалось 2,5 часа и 224 фунта стерлингов (около 20 тысяч рублей по текущему курсу). «Теперь настоящая Кейт выглядит так же, как и та, что примеряет маску из Instagram», – радостно рассказала она. По сообщениям звезды, родные и друзья пытались отговорить ее от перманентного макияжа на лице, но она проигнорировала их просьбы и все равно нанесла тату на лицо, ведь с искусственными веснушками она выглядит гораздо моложе.

Фото: Instagram

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