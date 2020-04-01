Звезда соцсетей поделилась гениально простым способом продлить жизнь старому маникюру

У долговременного покрытия ногтей множество преимуществ, которые нельзя отрицать, но самостоятельно снять его – довольно серьезная проблема, особенно для тех, кто привык доверять эту задачу мастерам. Но коронавирус внес свои коррективы – салоны закрыты, введен режим самоизоляции, потому остается только две опции – либо избавиться от гель-лака самостоятельно и надеяться на то, что ногти останутся здоровыми, либо попытаться продлить жизнь своему маникюру.

Популярный в Великобритании блогер Оливия Смолли выбрала второй вариант и на своей странице в социальной сети Instagram поделилась видеороликом со своим бьютихаком. Для этого ей понадобился всего лишь тюбик лака для ногтей с глиттером. Девушка остановилась на варианте с золотистыми блестками, который идеально сочетался с ее долговременным покрытием молочного цвета. Оливия просто нанесла его на отросшую кромку ногтя возле кутикулы в несколько слоев и добавила: «В принципе вы уже можете остановиться на этом, но я пойду еще дальше и при помощи апельсиновой палочки или зубочистки сделаю эффект омбре».