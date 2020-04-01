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Звезда соцсетей поделилась гениально простым способом продлить жизнь старому маникюру

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Фото: Instagram

Звездный стилист по волосам и популярный Instagram-блогер Оливия Смолли показала своим многочисленным подписчикам, как она поддерживает красоту во время вынужденной самоизоляции.

У долговременного покрытия ногтей множество преимуществ, которые нельзя отрицать, но самостоятельно снять его – довольно серьезная проблема, особенно для тех, кто привык доверять эту задачу мастерам. Но коронавирус внес свои коррективы – салоны закрыты, введен режим самоизоляции, потому остается только две опции – либо избавиться от гель-лака самостоятельно и надеяться на то, что ногти останутся здоровыми, либо попытаться продлить жизнь своему маникюру.

Популярный в Великобритании блогер Оливия Смолли выбрала второй вариант и на своей странице в социальной сети Instagram поделилась видеороликом со своим бьютихаком. Для этого ей понадобился всего лишь тюбик лака для ногтей с глиттером. Девушка остановилась на варианте с золотистыми блестками, который идеально сочетался с ее долговременным покрытием молочного цвета. Оливия просто нанесла его на отросшую кромку ногтя возле кутикулы в несколько слоев и добавила: «В принципе вы уже можете остановиться на этом, но я пойду еще дальше и при помощи апельсиновой палочки или зубочистки сделаю эффект омбре».

Этот ритуал занял у Оливии совсем немного времени, и она осталась крайне довольна полученным результатом: «Теперь с моим маникюром все в порядке, он как новенький и выглядит действительно очень красиво и даже празднично». Ее видео очень быстро стало вирусным и собрало большое количество лайков и комментариев. Одна из подписчиц написала: «Это гениально! Почему я сама не додумалась до этого?», другая добавила: «Спасибо! Очень полезный бьюти-совет для всех женщин», третья добавила: «Потрясающе! Мои ногти отросли так сильно, что я просто обязана попробовать это».

Эксперты отметили, что этот вариант действительно станет отличным подспорьем для тех, кто хочет продлить жизнь своему маникюру. Более того, блестки или глиттер создадут уплотнение и защитный слой у кромки отросшего гель-лака, что предотвратит его сколы.

Фото: Instagram

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