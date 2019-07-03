Звезда шоу «Женаты с первого взгляда» рассказала, что мотивировало ее похудеть на 10 кг

Как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail, знаменитость откровенно призналась, что сбросила 10 килограммов с момента съемок в шестом сезоне реалити-шоу. Причиной таких изменений стало резкое высказывание ее экранного мужа Сэма Болла, который в день их свадьбы заявил, что в прошлом он обычно не встречался с такими «большими» девушками, как Элизабет, и заявил, что ему, видимо, придется заставить ее бегать по утрам, чтобы она сбросила вес.

Девушка была явно шокирована подобными комментариями, прозвучавшими в финале сезона шоу. «Бодишейминг – это проблема, с которой женщинам приходится сталкиваться ежедневно, – прокомментировала она. – Со мной это случилось по национальному телевидению, но многие подвергаются подобному унижению ежедневно. Я была достаточно сильна, чтобы принять это».