Звезда шоу «Женаты с первого взгляда» рассказала, что мотивировало ее похудеть на 10 кг

28-летняя девушка поразила поклонников своей точеной фигурой на церемонии вручения наград Logie Awards 2019. Элизабет выглядела как никогда уверенной в себе и с улыбкой позировала перед фотографами. Ее удивительное преображение подчеркнуло потрясающее кружевное платье белого цвета, которое она выбрала для красной ковровой дорожки.
Как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail, знаменитость откровенно призналась, что сбросила 10 килограммов с момента съемок в шестом сезоне реалити-шоу. Причиной таких изменений стало резкое высказывание ее экранного мужа Сэма Болла, который в день их свадьбы заявил, что в прошлом он обычно не встречался с такими «большими» девушками, как Элизабет, и заявил, что ему, видимо, придется заставить ее бегать по утрам, чтобы она сбросила вес.
Девушка была явно шокирована подобными комментариями, прозвучавшими в финале сезона шоу. «Бодишейминг – это проблема, с которой женщинам приходится сталкиваться ежедневно, – прокомментировала она. – Со мной это случилось по национальному телевидению, но многие подвергаются подобному унижению ежедневно. Я была достаточно сильна, чтобы принять это».
Фото: Instagram @lizalizzieelizabeth
Также Элизабет призналась, что слышала подобные заявления не в первый раз в жизни, но независимо от размера одежды, который носила, всегда чувствовала себя уверенно. По звезды словам, колебания веса для нее – норма жизни, так как она страдает от аутоимунного заболевания и порфирии (болезнь крови), чтобы держать их под контролем она вынуждена придерживаться высокоуглеводной диеты.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами
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