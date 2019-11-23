Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова экспериментирует с цветом волос: «Проснулась блондинкой»
Мария Шумакова примерила образ блондинки.
Поклонники Марии Шумаковой всегда восхищались ее естественностью: молодая женщина не стремится похудеть в угоду моде, сделать «инстаграмные» брови или макияж. Новое фото в блоге звезды удивило многих.
«Проснулась блондинкой. А что снилось вам?», — написала актриса под серией селфи, на которых она запечатлена со светлыми волосами.
Скорее всего, Мария просто примерила парик.
Как считаете, с каким цветом волос ей лучше?
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!