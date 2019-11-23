Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова экспериментирует с цветом волос: «Проснулась блондинкой»

Поклонники Марии Шумаковой всегда восхищались ее естественностью: молодая женщина не стремится похудеть в угоду моде, сделать «инстаграмные» брови или макияж. Новое фото в блоге звезды удивило многих.

«Проснулась блондинкой. А что снилось вам?», — написала актриса под серией селфи, на которых она запечатлена со светлыми волосами.