Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова показала аппетитные формы в бикини и новую дерзкую стрижку

Актриса и танцовщица Дарья Сагалова решила отдохнуть в жарких Эмиратах и поделилась с поклонниками снимком в соблазнительном бикини.

Мама двух очаровательных дочек выглядит роскошно! У Дарьи нет ни намека на дряблую кожу или лишний вес — ее фигура смотрится подтянутой и спортивной.