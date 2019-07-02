Звезда сериала «Рассказ служанки» призналась, какие упражнения помогают ей сделать ноги идеальными

На прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград премии MTV Movie&TV Awards 2019 актриса Элизабет Мосс блистала в роскошном черном мини-платье, украшенном серебряным драконом. Но не оно привлекло внимание поклонников, а ее роскошные длинные ноги.
Британское онлайн-издание Daily Mail узнало у американской актрисы, в чем секрет ее идеальной фигуры. На вопрос, как ей удается всегда оставаться в форме, Элизабет ответила: «Я годами занимаюсь балетом – это самая полезная система тренировок, которую вы можете выбрать, потому что она работает со всеми мышцами – от головы до ног». Также, по словам 36-летней знаменитости, ей помогают поддерживать завидную форму бег и ходьба.
Фото: eastnews.ru
Самым эффективным, по мнению Элизабет и звездных тренеров, упражнением, которое поможет всем получить ноги не хуже, чем у звезд первой величины, являются диагональные выпады, представляющие собой комбинацию «выпад-реверанс и приседание». Оно направлено на проработку всех мышц ног и возвращает им тонус. Техника его выполнения очень проста: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, спина прямая. Затем начните движение и сделайте шаг назад и слегка вправо левой ногой, чтобы ваши бедра пересеклись. Согните оба колена, как будто хотите присесть – верхнюю часть тела при этом держите прямо, а колено ноги, стоящей впереди, должно находиться на одной линии с лодыжкой. Сделайте 15 повторений на каждую ногу.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: eastnews.ru
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