logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Звезда сериала «Рассказ служанки» призналась, какие упражнения помогают ей сделать ноги идеальными

Актриса Элизабет Мосс, исполнившая главную роль в уже ставшем культовым сериале «Рассказ служанки», поделилась одним из своих секретов красоты.

На прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград премии MTV Movie&TV Awards 2019 актриса Элизабет Мосс блистала в роскошном черном мини-платье, украшенном серебряным драконом. Но не оно привлекло внимание поклонников, а ее роскошные длинные ноги.

Британское онлайн-издание Daily Mail узнало у американской актрисы, в чем секрет ее идеальной фигуры. На вопрос, как ей удается всегда оставаться в форме, Элизабет ответила: «Я годами занимаюсь балетом – это самая полезная система тренировок, которую вы можете выбрать, потому что она работает со всеми мышцами – от головы до ног». Также, по словам 36-летней знаменитости, ей помогают поддерживать завидную форму бег и ходьба.

Фото: eastnews.ru

Самым эффективным, по мнению Элизабет и звездных тренеров, упражнением, которое поможет всем получить ноги не хуже, чем у звезд первой величины, являются диагональные выпады, представляющие собой комбинацию «выпад-реверанс и приседание». Оно направлено на проработку всех мышц ног и возвращает им тонус. Техника его выполнения очень проста: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, спина прямая. Затем начните движение и сделайте шаг назад и слегка вправо левой ногой, чтобы ваши бедра пересеклись. Согните оба колена, как будто хотите присесть – верхнюю часть тела при этом держите прямо, а колено ноги, стоящей впереди, должно находиться на одной линии с лодыжкой. Сделайте 15 повторений на каждую ногу.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: eastnews.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...