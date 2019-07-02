Звезда сериала «Рассказ служанки» призналась, какие упражнения помогают ей сделать ноги идеальными

Самым эффективным, по мнению Элизабет и звездных тренеров, упражнением, которое поможет всем получить ноги не хуже, чем у звезд первой величины, являются диагональные выпады, представляющие собой комбинацию «выпад-реверанс и приседание». Оно направлено на проработку всех мышц ног и возвращает им тонус. Техника его выполнения очень проста: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, спина прямая. Затем начните движение и сделайте шаг назад и слегка вправо левой ногой, чтобы ваши бедра пересеклись. Согните оба колена, как будто хотите присесть – верхнюю часть тела при этом держите прямо, а колено ноги, стоящей впереди, должно находиться на одной линии с лодыжкой. Сделайте 15 повторений на каждую ногу.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: eastnews.ru

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