Звезда сериала «Отыграть назад» рассказала о серьезных проблемах с кожей

Откровенный пост Матильды был встречен волной поддержки и похвалой со стороны подписчиков, многие благодарили ее за смелость показать себя без макияжа, когда есть столь серьезные проблемы с кожей: «Вы человек, значит, несовершенны. Но вы все равно красавица», «Браво вам за мужество», «Спасибо, что поделились», «Я сейчас сражаюсь со шрамами от прыщей и верю, что буду выглядеть лучше, чем сейчас», – написали они в комментарии.

Фото: Instagram matildadeangelis

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