Звезда сериала «Отыграть назад» рассказала о серьезных проблемах с кожей
Фото: Instagram matildadeangelis
25-летняя итальянка, прославившаяся ролью в нашумевшем шоу с Николь Кидман и Хью Грантом «Отыграть назад», рассказала о своей длительной борьбе с прыщами. Она призналась в своем микроблоге в Instagram, что, глядя на себя в зеркало, постоянно испытывает страх и неуверенность из-за собственной внешности, ведь акне «буквально съедает ее кожу». Подобное признание прозвучало как гром среди ясного неба, ведь Матильда сыграла соблазнительную героиню, которая бесстрашно обнажается в кадре. Однако звезда пояснила, что съемки обнажили ее самые большие страхи и неуверенность, потому она решила поделиться фотографией без прикрас в качестве терапии в борьбе с неуверенностью.
«Есть вещи, которые нельзя контролировать, и этот год нас научил этому, – написала она в своем посте. – Есть изменения, которые мы должны принять, а вместе с ними и изменить восприятие самих себя и окружающей действительности. В жизни случаются парадоксальные вещи, не так ли? Что ж, для меня быть актрисой и работать лицом, изъеденным прыщами, – одно из них. Каждый день я должна просыпаться и представлять себя сначала перед зеркалом, а затем перед камерой со всей эмоциональной нагрузкой, которая падает на меня из-за того, что я должна быть «великолепной». Также Матильда отметила, что осознает, что в жизни есть гораздо более серьезные проблемы, чем акне, но верит, что, поделившись этим селфи, поможет и другим людям почувствовать себя немного увереннее и принять свои несовершенства. «Наши страхи могут парализовать нас или они могут стать великой силой – и только нам решать, что с нами произойдет», – заявила звезда.
Откровенный пост Матильды был встречен волной поддержки и похвалой со стороны подписчиков, многие благодарили ее за смелость показать себя без макияжа, когда есть столь серьезные проблемы с кожей: «Вы человек, значит, несовершенны. Но вы все равно красавица», «Браво вам за мужество», «Спасибо, что поделились», «Я сейчас сражаюсь со шрамами от прыщей и верю, что буду выглядеть лучше, чем сейчас», – написали они в комментарии.
Фото: Instagram matildadeangelis
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