Звезда сериала «Клон» показала, как сама красит волосы на карантине
Фото: Instagram
Джованну Антонелли прославила роль Жади в сериале «Клон». Сериал, имевший оглушительный успех во всем мире, сделал актрису настоящей звездой. И с тех пор любовь поклонников к ней не утихает. В многосерийной ленте актриса была темноволоса, но после окончания съемок примерила на себя множество других образов: в разное время она была и рыжеволосой, и блондинкой, и тестировала окрашивание омбре. Однако в последнее время Джованна оставалась верна теплому каштановому оттенку волос, который делает ее внешность ярче и моложе.
Сейчас Бразилия, как и многие страны Латинской Америки, охвачены мощной вспышкой коронавируса. Из-за этого все салоны красоты закрыты на замок. Но Антонелли не из тех, кто будет сидеть сложа руки в ожидании, когда можно будет записаться к любимому стилисту. В сторис на своей странице в соцсети Instagram звезда заявила, что решительно настроена закрасить седые корни самостоятельно. Для этого она закупилась всем необходимым и, чтобы не ошибиться с цветом и сделать все правильно, устроила прямой эфир в микроблоге со своим стилистом, который давал ей советы по смешиванию красителя и корректному нанесению его на волосы. Кстати, помимо стилиста «на проводе» Джованне помогала и ее дочка, заботливо нанесшая маме краску на затылок и проследившая, чтобы все было сделано в лучшем виде.
Фото: Instagram
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