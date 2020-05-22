Звезда сериала «Клон» показала, как сама красит волосы на карантине

Сейчас Бразилия, как и многие страны Латинской Америки, охвачены мощной вспышкой коронавируса. Из-за этого все салоны красоты закрыты на замок. Но Антонелли не из тех, кто будет сидеть сложа руки в ожидании, когда можно будет записаться к любимому стилисту. В сторис на своей странице в соцсети Instagram звезда заявила, что решительно настроена закрасить седые корни самостоятельно. Для этого она закупилась всем необходимым и, чтобы не ошибиться с цветом и сделать все правильно, устроила прямой эфир в микроблоге со своим стилистом, который давал ей советы по смешиванию красителя и корректному нанесению его на волосы. Кстати, помимо стилиста «на проводе» Джованне помогала и ее дочка, заботливо нанесшая маме краску на затылок и проследившая, чтобы все было сделано в лучшем виде.